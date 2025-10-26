Non, Liquid Glass ne diminue pas l'autonomie de l'iPhone

L'interface Liquid Glass d'iOS 26 consomme-t-elle réellement plus de batterie que prévu ? Depuis la sortie de la quatrième bêta d'iOS 26.1, qui introduit une nouvelle option de teinte permettant de réduire la transparence de cette interface fluide, la question anime les utilisateurs d'iPhone. Un test approfondi mené par Macrumors vient apporter des réponses concrètes, et elles pourraient en surprendre plus d'un.

Un protocole rigoureux sur iPhone 17 Pro Max

Pour évaluer l'impact réel des différents réglages de Liquid Glass sur l'autonomie, MacRumors a mené quatre sessions de test distinctes sur un iPhone 17 Pro Max, avec une méthodologie particulièrement stricte. Chaque essai durait exactement 2h30 et incluait une série d'activités identiques : 30 minutes de TikTok, 30 minutes de YouTube, 30 minutes d'Instagram, 30 minutes de navigation Safari et 30 minutes sur Plans avec un itinéraire affiché.

Les conditions restaient constantes d'un test à l'autre : mode clair activé, True Tone et Night Shift désactivés, luminosité fixée à 50%, et l'écran configuré pour ne jamais s'éteindre automatiquement. La batterie était systématiquement rechargée à 80% entre chaque session, avec un état de santé maintenu à 100%. L'environnement lui-même était contrôlé, avec une température ambiante stable entre 20 et 22 degrés.

Les quatre configurations testées couvraient l'ensemble des réglages disponibles : Liquid Glass en mode transparent, en mode teinté, puis teinté combiné avec "Réduire la transparence" et "Augmenter le contraste", et enfin avec l'ajout de "Réduire les animations". Durant chaque segment, 20 interactions standardisées simulaient une utilisation normale via le Centre de contrôle et les notifications.

Des résultats inattendus qui bousculent les idées reçues

Contrairement aux attentes, les écarts de consommation entre les différentes configurations se sont révélés négligeables. À la fin des 2h30, le niveau de batterie oscillait entre 69% et 70% pour l'ensemble des tests, sans tendance claire. Le mode transparent affichait 70% restants, tout comme la configuration complète incluant toutes les options d'accessibilité. Les deux scénarios intermédiaires en mode teinté terminaient à 69%, soit une différence d'à peine 1%.

L'analyse détaillée app par app confirme cette absence d'impact significatif. Après TikTok, la batterie affichait entre 78% et 79% selon les tests. YouTube montrait une variation légèrement plus marquée, de 75% à 77%, mais Instagram restait stable autour de 72-74%. Safari convergeait systématiquement vers 70-72%, tandis que Plans concluait entre 69% et 70%. Ces micro-variations s'expliquent probablement davantage par le contenu affiché et les notifications reçues que par les réglages graphiques eux-mêmes.

Ce constat interroge sur l'optimisation logicielle d'Apple. Sur un appareil récent équipé d'une puce A19 Pro, le rendu des effets de transparence ne semble pas solliciter suffisamment le GPU pour impacter l'autonomie de manière perceptible. La question reste ouverte pour les modèles plus anciens, où le processeur graphique pourrait davantage peiner à calculer ces effets visuels en temps réel.

Les vraies solutions pour préserver la batterie

L'enseignement principal de ce test est clair : modifier l'apparence de Liquid Glass n'apportera aucun gain d'autonomie mesurable. Activer le mode teinté ou les options d'accessibilité n'a de sens que pour des raisons esthétiques ou de confort visuel, pas pour économiser la batterie. Cette conclusion rejoint d'ailleurs les observations faites lors des précédentes itérations d'iOS, où les effets de transparence avaient également montré un impact limité sur la consommation énergétique.

Pour réellement prolonger l'autonomie d'un iPhone sous iOS 26, les leviers classiques restent les plus efficaces. Le mode sombre continue de faire ses preuves, particulièrement sur les écrans OLED qui éteignent complètement les pixels noirs. La réduction manuelle de la luminosité demeure l'action la plus efficace, sachant que l'écran représente souvent le premier poste de consommation. Le mode économie d'énergie, qui bride certaines fonctions en arrière-plan et réduit la fréquence de rafraîchissement, offre également des gains substantiels lorsque le besoin se fait sentir.

Cette absence d'impact de Liquid Glass sur la batterie témoigne du travail d'optimisation réalisé par Apple sur ses dernières générations d'iPhone. Reste à déterminer si les modèles plus anciens et les iPad/Mac, potentiellement mis à jour vers iOS 26, bénéficient du même traitement ou si le calcul de ces effets pèse davantage sur leur autonomie.