iOS 26.1 permet d'ajuster l'effet du Liquid Glass

  • auteurAlexandre Godard
  • Hier à 22:15 (Màj il y a 1 heure)
  • 💬 6 coms
  • 🔈 Écouter

ios 26 iconiOS 26.1 est en approche et la bêta 4 permet d'annoncer clairement les nouveautés à venir dont deux très intéressantes. La première nous laisse modifier l'apparence du Liquid Glass tandis que la deuxième nous offre la possibilité de désactiver la fonctionnalité qui permet de lancer l'appareil photo via un swipe sur l'écran verrouillé de l'iPhone.

Les nouveautés d'iOS 26.1 bêta 4

Apple a publié la bêta 4 d’iOS 26.1 ce 20 octobre 2025, apportant plusieurs nouveautés intéressantes pour l’iPhone et l’iPad. Cette version intermédiaire affine l’interface, introduit de nouveaux réglages visuels et ajoute quelques options d’accessibilité et de personnalisation bienvenues.

liquid glass apple

Ajustement du Liquid Glass

La principale nouveauté est une nouvelle option qui permet d'ajuster l'effet Liquid Glass sur l'interface.

  • Transparent : le design actuel d’iOS, lumineux et transparent.

  • Teinté (nouveau) : un effet légèrement assombri derrière les éléments comme les notifications, les barres d’onglets ou les menus pour améliorer la lisibilité.

Cette option se trouve dans Réglages > Luminosité et affichage > Liquid Glass. Sur Mac, elle apparaît dans Réglages > Apparence > Liquid Glass, même si les différences sont plus subtiles. L’utilisateur peut ainsi personnaliser davantage l’aspect visuel du système et adapter la transparence selon ses goûts ou les conditions de luminosité.

liquid glass reglage

Désactiver le raccourci swipe de l'appareil photo sur l'écran verrouillé

Autre nouveauté inédite avec iOS 26.1 : il est désormais possible de désactiver le geste de balayage horizontal qui lançait automatiquement l'app Appareil photo depuis l’écran verrouillé. Longtemps réclamée, cette option permet d’éviter les ouvertures accidentelles lorsque l’on manipule son iPhone.

Pour la désactiver, rendez-vous dans :
Réglages > Appareil photo > Balayer l'écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo

À noter que le bouton de l’appareil photo reste visible dans le coin inférieur droit de l’écran verrouillé — seule l’activation par geste est bloquée.

option appareil photo ecran verrouille

Autres nouveautés et améliorations

iOS 26.1 bêta 4 comprend également plusieurs petits ajouts et raffinements :

  • Capture locale : une nouvelle section Réglages > Général > Capture locale permet de choisir où sont enregistrés les fichiers capturés localement (images, sons) et de limiter la capture à l’audio si besoin.
  • Réveil et alarmes : glisser son doigt sur l'écran (swipe) pour désactiver l'alarme ou le réveil. plus besoin de cliquer sur le bouton.
  • Apple Music : un balayage latéral dans l’app Musique permet de changer de piste plus rapidement.
  • Langues supplémentaires pour Apple Intelligence : chinois traditionnel, danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc et vietnamien.
  • Traduction en direct (AirPods) : la traduction vocale instantanée ajoute désormais le chinois (mandarin simplifié et traditionnel), l’italien, le japonais et le coréen. Toujours indisponible en France…
  • Apple TV+ renommé : le service vidéo devient simplement Apple TV, avec un logo et une icône actualisés.
  • De nombreuses corrections mineures et optimisations améliorent la stabilité générale.

6 réactions

i17Pro - iPhone premium

@Zywaq

36h d’écran pour 100% avant ?
Tu est pas marseillais 🤷‍♂️🤣

21/10/2025 à 00h35

Gaet55 - iPhone premium

@Charmant_Lutin
Ouai mais c’est pas le but de rien faire avec

20/10/2025 à 23h42

Charmant_Lutin - iPhone premium

@Zywaq

Mode économie d’énergie optimisations des réglages (applications et autres).
IPhone 14 depuis octobre 2022 et ça tient 2 jours en utilisation tranquille et sans jeux

20/10/2025 à 23h38

Zywaq - iPhone

Et la batterie ?? Sur mon iphone 15 pro max, 100% en vie de batterie, je n’ai plus que 10h de batterie meme si je ne l’utilise que 3-4h dans la journée, avant c’était 36h… beaucoup de gens s’en plaignent sur internet

20/10/2025 à 22h52

Bi24lou - iPhone premium

Je préfère plus de transparence. J’aime cet effet Liquid Glass, je trouve qu’il y en a pas assez et en particulier sur l’interface de l’Apple TV.

20/10/2025 à 22h50

Zeego - iPhone premium

Et pas d'option pour remettre l'interface d'iOS 18 ? 😁

20/10/2025 à 22h25

