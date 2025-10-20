iOS 26.1 permet d'ajuster l'effet du Liquid Glass

iOS 26.1 est en approche et la bêta 4 permet d'annoncer clairement les nouveautés à venir dont deux très intéressantes. La première nous laisse modifier l'apparence du Liquid Glass tandis que la deuxième nous offre la possibilité de désactiver la fonctionnalité qui permet de lancer l'appareil photo via un swipe sur l'écran verrouillé de l'iPhone.

Les nouveautés d'iOS 26.1 bêta 4

Apple a publié la bêta 4 d’iOS 26.1 ce 20 octobre 2025, apportant plusieurs nouveautés intéressantes pour l’iPhone et l’iPad. Cette version intermédiaire affine l’interface, introduit de nouveaux réglages visuels et ajoute quelques options d’accessibilité et de personnalisation bienvenues.

Ajustement du Liquid Glass

La principale nouveauté est une nouvelle option qui permet d'ajuster l'effet Liquid Glass sur l'interface.

Transparent : le design actuel d’iOS, lumineux et transparent.

Teinté (nouveau) : un effet légèrement assombri derrière les éléments comme les notifications, les barres d’onglets ou les menus pour améliorer la lisibilité.

Cette option se trouve dans Réglages > Luminosité et affichage > Liquid Glass. Sur Mac, elle apparaît dans Réglages > Apparence > Liquid Glass, même si les différences sont plus subtiles. L’utilisateur peut ainsi personnaliser davantage l’aspect visuel du système et adapter la transparence selon ses goûts ou les conditions de luminosité.

Désactiver le raccourci swipe de l'appareil photo sur l'écran verrouillé

Autre nouveauté inédite avec iOS 26.1 : il est désormais possible de désactiver le geste de balayage horizontal qui lançait automatiquement l'app Appareil photo depuis l’écran verrouillé. Longtemps réclamée, cette option permet d’éviter les ouvertures accidentelles lorsque l’on manipule son iPhone.

Pour la désactiver, rendez-vous dans :

Réglages > Appareil photo > Balayer l'écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo

À noter que le bouton de l’appareil photo reste visible dans le coin inférieur droit de l’écran verrouillé — seule l’activation par geste est bloquée.

Autres nouveautés et améliorations

iOS 26.1 bêta 4 comprend également plusieurs petits ajouts et raffinements :