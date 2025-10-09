WhatsApp adopte progressivement le design Liquid Glass d'iOS 26

WhatsApp déploie discrètement une refonte majeure de son interface iOS avec l'intégration du langage de design Liquid Glass introduit par Apple dans iOS 26. Plusieurs utilisateurs ont commencé à recevoir cette mise à jour visuelle avec la version 25.28.75, marquant une évolution significative de l'esthétique de l'application de messagerie.

Une interface translucide et moderne

Le changement le plus visible concerne la barre d'onglets qui adopte désormais un effet semi-transparent avec un flou subtil du contenu en arrière-plan. Cette approche crée une sensation de profondeur et de superposition des éléments, caractéristique du Liquid Glass. Les icônes réagissent avec des animations fluides lors de la navigation, tandis que l'indicateur d'onglet actif s'adapte dynamiquement pour un rendu visuellement cohérent.

Le clavier système d'iOS bénéficie également de cette refonte avec une surface translucide qui s'intègre harmonieusement à l'interface. Les boutons et menus contextuels arborent désormais ce style vitré qui reflète légèrement le contenu environnant, offrant une expérience immersive alignée sur les principes de design d'iOS 26.

Comme à son habitude avec sa base d'utilisateurs mondiale, Meta procède à un déploiement progressif très prudent. Certains utilisateurs de la version publique découvrent déjà ces changements, tandis que d'autres devront patienter quelques semaines. L'interface de chat conserve pour l'instant des éléments de l'ancien design plat, suggérant que WhatsApp peaufine encore l'intégration complète du Liquid Glass avant un déploiement généralisé.



Notez que Meta a déployé beaucoup de nouveautés sur son app de messagerie ces dernières semaines : Live Photos, traduction automatique des conversations ainsi que des tests concernant l'introduction des pseudonymes pour remplacer les numéros de téléphone.



