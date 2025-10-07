TestFlight adopte le design Liquid Glass d'iOS 26

Apple poursuit le déploiement progressif de son nouveau langage de design Liquid Glass introduit avec iOS 26. Cette fois, c'est TestFlight qui bénéficie d'une refonte complète de son interface, accompagnée d'une fonctionnalité encore inédite qui pourrait transformer la manière dont les utilisateurs découvrent les bêtas d'applications.

Un design repensé

La version 4.0.0 de TestFlight adopte pleinement l'esthétique Liquid Glass qui caractérise iOS 26. L'application abandonne son ancienne icône au profit d'un pictogramme aux hélices simplifiées, mieux adapté au style multicouche du nouveau design système. À l'intérieur de l'app, les changements sont tout aussi perceptibles : boutons plus arrondis, barres de navigation flottantes et effets de translucidité viennent moderniser l'ensemble de l'interface sur toutes les plateformes compatibles.

Au-delà de l'esthétique, Apple n'a pas oublié l'accessibilité avec des améliorations notables pour VoiceOver, Voice Control et l'affichage du texte agrandi. Des corrections de bugs et des optimisations de stabilité complètent cette mise à jour qui s'inscrit dans la vague de rafraîchissement visuel touchant progressivement toutes les applications d'Apple, à l'image de l'app Support également mise à jour aujourd'hui.

Plus intrigant encore que la refonte visuelle, TestFlight cache dans son code une fonctionnalité baptisée "Tester Matching". Repérée par le développeur Aaron Perris, cette fonction permettrait aux utilisateurs de découvrir des programmes de tests bêta correspondant à leurs centres d'intérêt. Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur ce dispositif, qui nécessitera sans doute des explications destinées aux développeurs avant son activation. Cette nouveauté pourrait dynamiser l'écosystème TestFlight en facilitant la rencontre entre testeurs et créateurs d'applications.

Qu’est-ce que TestFlight ?

TestFlight est une plateforme d’Apple permettant aux développeurs de distribuer des versions bêta de leurs applications aux utilisateurs sur plusieurs appareils, notamment l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV, l’Apple Watch, et l’Apple Vision Pro. Apple avait racheté la société Burstly en 2014, pour s'approprier TestFlight et l'avait d'ailleurs retiré du Play Store d'Android.

Téléchargement

La mise à jour TestFlight 4.0.0 est déployée progressivement et disponible gratuitement sur l’App Store. Elle corrige aussi quelques problèmes non détaillés par Apple.

Télécharger l'app gratuite TestFlight