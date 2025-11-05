Shazam adopte le design Liquid Glass sur iOS 26

Apple continue de déployer son nouveau langage visuel Liquid Glass dans ses applications, et c'est au tour de Shazam de bénéficier de cette cure de jouvence esthétique. L'application de reconnaissance musicale, rachetée par la marque à la pomme en 2018, vient de recevoir une mise à jour majeure qui transforme complètement son interface pour les utilisateurs d'iOS 26.

Une navigation repensée pour plus de fluidité

La nouvelle version de Shazam introduit une barre de navigation entièrement redessinée qui facilite l'accès aux différentes sections de l'app. Les onglets Accueil, Bibliothèque et Concerts sont désormais regroupés dans une interface plus épurée, tandis que le bouton de recherche occupe une position privilégiée en bas à droite de l'écran. Cette organisation permet de passer d'une fonctionnalité à l'autre avec une rapidité accrue, que ce soit pour identifier un nouveau morceau ou consulter l'historique de ses découvertes musicales.

L'amélioration la plus pratique concerne l'affichage des morceaux récemment identifiés, qui apparaissent maintenant directement sur l'écran d'accueil. Fini le geste de balayage vers le haut pour retrouver ses dernières découvertes : tout est accessible d'un simple coup d'œil. Cette simplicité d'usage s'inscrit dans la philosophie d'Apple qui cherche à rendre ses services toujours plus intuitifs, à l'image des évolutions apportées à Apple Music ou aux widgets personnalisables d'iOS.

L'ensemble de l'interface adopte les codes visuels du Liquid Glass avec davantage de transparence, des animations fluides pour les menus contextuels, et même une nouvelle icône d'application qui s'harmonise avec ce design. La mise à jour est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store pour tous les utilisateurs équipés d'iOS 26.



Voici le changelog officiel publié par Apple :

Nous avons doté l’app d’un nouveau design élégant, inspiré de Liquid Glass. Passez facilement de l’Accueil à la Bibliothèque, aux Concerts et au moteur de recherche pour accéder plus rapidement à vos fonctionnalités préférées, et découvrir encore plus de musique et d’évènements.



De plus, les titres que vous avez écoutés récemment apparaissent désormais sur l’écran d’accueil. Cela vous permet de réécouter plus facilement les morceaux découverts via Shazam. Assurez-vous que votre appareil est doté d’iOS 26 et de mettre à jour l’app pour l’essayer.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique