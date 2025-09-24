Apple Invitations 1.5 : Liquid Glass, calendrier synchronisé, lecture vidéo, …

Apple Invitations, l'application de planification d'événements et d'invitations lancée plus tôt cette année, a reçu une mise à jour significative avec la version 1.5, introduisant une icône et un style Liquid Glass, ainsi que deux nouvelles fonctionnalités.

Apple Invitations s’améliore

Disponible pour tous les utilisateurs, mais avec une fonctionnalité complète déverrouillée via un abonnement iCloud+, l'application a bénéficié d'améliorations progressives comme des widgets d'écran d'accueil et la prise en charge des tuiles de liens. La mise à jour 1.5 marque les changements les plus importants depuis ses débuts.



Les principales nouveautés incluent la synchronisation avec le calendrier, des améliorations du design Liquid Glass et la lecture de vidéos pour les Albums Partagés.



La synchronisation avec le calendrier intègre automatiquement les événements Invites dans l'Apple Calendar de votre choix, simplifiant le suivi des événements.



Le design Liquid Glass, subtilement présent au lancement de cette application (quatre mois avant la présentation d’iOS 26), s'aligne désormais davantage sur l'esthétique d'iOS 26, offrant une expérience plus expressive et visuellement attrayante. Une nouvelle icône d'application, conçue avec Liquid Glass, embellit l'écran d'accueil.



De plus, les Albums Partagés prennent désormais en charge la lecture de vidéos directement dans l'application, faisant d'Apple Invitations un hub plus complet pour le contenu lié aux événements. De quoi faciliter un peu plus la vie des utilisateurs.



L'application est disponible au téléchargement sur l'App Store. Avez-vous essayé Apple Invitations depuis son lancement ?

Télécharger l'app gratuite Apple Invitations