iCloud+ est l'abonnement le plus populaire aux Etats-Unis

Quand on pense aux services d'Apple, on a tout de suite en tête Apple Music, Apple TV+ ou encore AppleCare. Mais c'est en réalité iCloud, et plus précisément ses options de stockage payant, qui rencontre le plus grand succès auprès des clients de la marque à la pomme aux Etats-Unis. C'est ce que révèle un nouveau rapport du Consumer Intelligence Research Partner (CIRP).

Près de 2 utilisateurs d'iPhone sur 3 ont un iCloud payant

D'après les données de CIRP, près des deux tiers des possesseurs d'appareils Apple outre-Atlantique ont souscrit à un abonnement iCloud payant pour étendre leur espace de stockage en ligne. C'est bien plus que pour Apple Music (42%) et Apple TV+ (32%), pourtant mis en avant par Apple.

Pire, seuls 17% des acheteurs d'iPhone optent pour l'AppleCare, l'extension de garantie maison. Un chiffre qui doit décevoir Apple, tant ce service est poussé lors de l'achat d'un appareil. Étonnamment, l'assurance de la pomme a plus de succès pour l'iPad ; la tablette étant très populaire et largement distribuée dans l'éducation.

La force de l'intégration d' iCloud dans l'écosystème Apple

Cette domination d'iCloud n'est pas si surprenante quand on y regarde de plus près. Contrairement à la musique ou la vidéo où la concurrence est féroce avec Spotify et Netflix, le stockage en ligne n'a pas vraiment de rival à la hauteur côté Apple.

iCloud offre une intégration inégalée et transparente à l'écosystème de la marque. Dès que l'espace gratuit est dépassé pour les sauvegardes et le stockage des photos, l'utilisateur est incité à passer à un forfait payant en quelques clics. Une simplicité qui fait mouche, avec des tarifs démarrant à seulement 0,99$/€ par mois pour 50 Go. Le forfait basique reste gratuit mais n'inclut que 5 Go d'espace de stockage, clairement insuffisant pour un usage principal qui plus est avec plusieurs appareils Apple.

Apple mise gros sur les services pour sa croissance

Ce succès d'iCloud tombe à pic pour Apple, qui compte de plus en plus sur les services pour soutenir sa croissance, face à un marché du hardware qui s'essouffle. Les différents services représentent déjà des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre.

Pour encore gonfler ces chiffres, Apple mise sur le bundle avec Apple One. L'abonnement unique regroupe iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, News+ et Fitness+ avec 3 formules de 16,95$ (19,95€) à 32,95$ (34,95€) par mois. De quoi pousser l'adoption des autres services en s'appuyant sur la locomotive iCloud.

Mais la route est encore longue pour rattraper des géants bien installés comme Spotify ou Netflix. Apple va devoir redoubler d'efforts et d'innovations pour convaincre ses clients de tout miser sur ses services maison. Le potentiel est là, reste à transformer l'essai.

