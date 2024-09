Les Etats-Unis poussent Apple à bannir les écrans BOE de ses produits

Une lettre envoyée par le Congrès au Département de la Défense américain pourrait bien forcer Apple à revoir sa chaîne d'approvisionnement en écrans. John Moolenaar, président du Comité spécial sur le Parti communiste chinois, y dénonce les subventions accordées par la Chine aux fabricants de dalles LCD et OLED, y voyant une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

BOE et Tianma dans le viseur

Dans son courrier, le représentant républicain cible spécifiquement BOE Technology Group et Tianma Microelectronics. Il affirme que ces deux entreprises, grâce aux aides d'État, ont pu s'emparer d'une part importante du marché mondial des écrans, au détriment des acteurs non-chinois. Une situation qui fait peser un risque sur les chaînes d'approvisionnement de l'armée américaine.

Mais surtout, Moolenaar insiste sur les liens de BOE et Tianma avec l'Armée populaire de libération (APL). BOE aurait ainsi été fondé en 1993 en tant que fournisseur militaire et de défense, et compterait parmi ses clients de nombreux équipementiers de l'APL. Quant à Tianma, elle serait une filiale de l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), un important fabricant d'avions de chasse pour l'armée chinoise. Finalement, c'est un peu comme Huawei qui entretient des liens très étroits avec l'armée chinoise et à pu bénéficier de nombreuses subventions gouvernementales pour rattraper les concurrents occidentaux.

Vers un bannissement de BOE ?

Au vu de ces éléments, le président du Comité demande au Pentagone de placer BOE et Tianma sur la liste noire 1260h, qui recense les entreprises militaires chinoises. Une inscription qui pourrait se traduire par des sanctions, limitant les capacités commerciales de ces sociétés avec les États-Unis. Huawei et Xiaomi notamment sont sur la même liste. Une inscription sur liste noire militaire n'empêche pas de commercialiser les produits auprès du grand public, mais de nombreuses institutions gouvernentales et militaires pourraient être interdites d'utiliser un produit apple équipé d'écran BOE.

Si le Département de la Défense donne suite à cette requête, cela pourrait compliquer la tâche d'Apple. L'entreprise s'appuie en effet sur BOE pour une petite partie de ses approvisionnements en écrans, notamment pour l'iPhone SE 4. Un bannissement de BOE pourrait affecter les importations de certains produits Apple sur le sol américain, son premier marché.

Toutefois, le géant de Cupertino a de la marge. Samsung Display et LG Display restent ses deux principaux fournisseurs de dalles. En cas de mise à l'index de BOE, Apple pourrait simplement augmenter ses commandes auprès des géants coréens pour compenser. Cela pourrait se traduire en augmentation du prix des produits Apple car BOE pratique des prix très compétitifs, en particulier face à Samsung Display.



