BOE, le fournisseur d'écran pour les iPhone va ouvrir une grande usine au Vietnam en 2025

Chez tous les partenaires d'Apple, le mot d'ordre en ce moment est "construisez vos usines dans un autre pays que la Chine". Apple semble poursuivre l'incitation auprès de ses fournisseurs afin qu'ils s'installent en dehors de la Chine où les coûts de production sont tout aussi avantageux. Le géant californien veut diversifier la localisation des usines de ses fournisseurs, mais également de ses partenaires chargés de l'assemblage des produits.

BOE s'installe au Vietnam d'ici 2025

Dans un récent rapport relayé par Patently Apple, on apprend que le partenaire d'Apple pour les écrans d'iPhone (BOE) va prochainement ouvrir une grande usine à Bac Ninh dans le nord du Vietnam. Selon plusieurs indiscrétions, BOE souhaite que l'usine soit prête et en fonctionnement en 2025 au plus tard.



Le fournisseur d'Apple espère répondre à un maximum de commandes pour les écrans des iPhone, maintenant que la firme chinoise a la confiance d'Apple, les commandes ne se limitent plus aux vieux iPhone ou aux iPhone d'entrée de gamme comme l'iPhone SE !

Les principaux produits de BOE, qui seront fournis à Apple via l'usine de Bac Ninh, devraient être différents modules d'affichage de petite et moyenne taille, tels que des diodes électroluminescentes organiques (OLED) et des écrans à cristaux liquides (LCD).



Actuellement, BOE travaille pour Apple depuis la Chine, les commandes sont entièrement gérées par l'usine située à Mianyang, dans la province du Sichuan. Il n'est pas dit que cette usine fermera, elle devrait poursuivre son travail et diviser en deux l'activité avec l'usine du Vietnam. Pour Apple, cette stratégie est rassurante, car si le gouvernement chinois apporte de nouvelles restrictions sanitaires, l'usine placée au Vietnam tournera à plein régime et permettra à BOE de continuer à honorer les commandes d'écran pour les iPhone.