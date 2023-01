BOE va construire une usine pour écran OLED au Vietnam

Vous avez déjà entendu parler de BOE, un fournisseur d'Apple qui devient de plus en plus important. L'entreprise chinoise est en pourparlers pour louer des dizaines d'hectares de terrain dans le nord du Vietnam afin de construire une usine dédiée à la fabrication de panneaux d'affichage OLED qui seront probablement utilisés dans les futurs iPhones.

400 millions d'investissement au Vietnam

Celle qui cherche à s'octroyer une part de gâteau plus conséquente aux côtés de Samsung et LG souhaite investir au total jusqu'à 400 millions de dollars sur 100 hectares de terrain, dont la moitié pourrait être utilisée pour construire une usine de 250 millions de dollars spécialisée dans la création d'écrans OLED, selon le journal vietnamien VNExpress. BOE a l'intention d'achever l'ensemble des travaux de construction d'ici à 2025.

Cette nouvelle information vient souligner les efforts déployés par Apple pour réduire la dépendance de sa chaîne d'approvisionnement à l'égard de la Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques et de perturbations causées par les mesures de confinement COVID-19 du pays. Foxconn (Taiwan) et Luxshare (Chine) fabriquent déjà ou prévoient de fabriquer un certain nombre de produits Apple dans la région, notamment des MacBook, des iPad et des AirPods.



Selon l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, BOE devenir le plus grand fournisseur d'écrans OLED d'Apple, devant Samsung, aux alentours de 2024. La société aurait battu le coréen pour les commandes des prochains iPhone 15 et iPhone 15 Plus, et d'ici 2024, elle commencera à expédier en masse des écrans LTPO haut de gamme pour l'iPhone "Pro", ce qui en fera le plus grand fournisseur d'écrans.



Tout ceci ne contredit pas l'information de Bloomberg qui rapportait il y a quelques heures qu'Apple prévoyait de développer ses propres écrans en interne pour certains futurs appareils mobiles tels que l'iPhone et l'Apple Watch, même si les écrans, de type MicroLED, seraient probablement encore fabriqués par un fournisseur extérieur. BOE pourrait être ce sous-traitant.