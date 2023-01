La plus grande usine d'iPhone au monde reprend sa production à plein régime

La plus grande usine d'iPhone au monde reprend ses activités à sa capacité pratiquement maximale après des semaines de production limitée qui ont frappé la chaîne d'approvisionnement d'Apple, mettant l'entreprise dans l'embarras pour répondre à la demande autour de l'iPhone 14 et surtout de l'iPhone 14 Pro pendant les vacances de fin d’année. Voilà qui devrait rassurer Apple (et ses actionnaires) et faire plaisir aux clients.

Foxconn produit à nouveau en masse

Comme le rapporte Bloomberg, Foxconn, le plus grand fournisseur d'Apple, est à 90 % de sa capacité maximale dans son usine principale de la ville chinoise de Zhengzhou, selon les représentants de la société. L'usine fonctionne actuellement avec 200 000 employés, selon Vic Wang, cadre du géant taïwanais.

Au cours des derniers mois, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les restrictions imposées par le gouvernement en matière de COVID ont entraîné une baisse de la production de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro, ce dernier étant le plus touché. Au plus fort des perturbations, Apple a publié un communiqué de presse en novembre indiquant que la production de l'iPhone 14 Pro fonctionnait à "capacité réduite". À l'époque, on estimait que l'iPhone 14 Pro serait expédié en plusieurs semaines, voire en un mois. Mais après cela, un confinement strict a été ordonné et les mauvaises conditions de travail ont entraîné des émeutes de la part des salariés, 10 % quittant l'entreprise après coup.



L'approvisionnement de l'iPhone 14 Pro a commencé à s'améliorer, les délais d'attente sur la boutique en ligne d'Apple en France et aux États-Unis sont passés récemment à moins de deux semaines. D'ici la fin du mois de janvier, nous devrions pouvoir le commander et le recevoir en quelques jours, tout comme l'iPhone 14 Pro Max. Idem chez Amazon qui propose l'iPhone 14 Pro sous dix jours actuellement.

