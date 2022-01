L'usine de production d'iPhone en Inde rouvrira demain après une longue grève

Il y a 59 min

Actualité Apple

Julien Russo

Réagir



Il y a quelques semaines, on apprenait que l'usine de Foxconn situé en Inde suspendait totalement sa production après le mécontentement général de ses salariés. En effet, de nombreuses personnes critiquaient les conditions de travail catastrophique, jusqu'à qu'une intoxication alimentaire touche plus de 250 salariés. Cet événement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Les employés reprennent le travail dès demain

Après une longue période d'inactivité et de négociations avec les salariés, l'usine Foxconn en Inde va reprendre la production des iPhone. La direction a pris le temps d'écouter les inquiétudes de ses employés et semble avoir apporté des réponses qui ont réussi à satisfaire les effectifs.

On ne sait pas si Foxconn s'est engagé à augmenter les salaires, mais il est fort probable que l'entreprise est apportée des solutions aux conditions de travail que subissaient depuis trop longtemps les employés dans l'usine.



Pour rappel, Foxconn n'assurait pas l'arrivée d'eau potable dans les robinets des toilettes et n'avait pas acheté assez de lits dans les dortoirs, ce qui obligeait les employés qui habitent loin à dormir... par terre !

De plus, les employés ont demandé pendant les négociations que Foxconn apporte un meilleur contrôle de l'hygiène et de la nourriture dans les cuisines de la cafétéria de l'usine afin d'éviter dans un avenir proche une nouvelle intoxication alimentaire.

Après le scandale qui a éclaté, Apple a déclaré surveiller de près la situation de l'usine de Foxconn en Inde. Le géant californien a expliqué lundi dans un communiqué :

Les travailleurs commenceront à revenir progressivement dès que nous serons certains que nos normes seront respectées dans tous les dortoirs et toutes les salles à manger.

Du côté de Foxconn on affirme avoir appris des erreurs et mis en place une série de mesures correctives pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Les salariés de l'usine pourront également s'exprimer à travers un questionnaire qui leur sera adressé régulièrement. Foxconn explique qu'ils pourront révéler toutes leurs préoccupations anonymement.



Comme l'a dit Apple, dès demain tous les employés ne seront pas de retour, mais les choses vont progressivement revenir à la normale afin que tout reprenne en douceur et dans les meilleures conditions. L'usine de Foxconn en Inde s'occupe de l'assemblage de la gamme iPhone 12 dédiée au réapprovisionnement des stocks de l'Apple Store en ligne et des revendeurs indiens.