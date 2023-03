L'usine de Foxconn en Inde dédiée à la production des iPhone va être gigantesque !

Depuis le début de la pandémie Covid-19, Apple accélère le transfert de sa production de la Chine vers l'Inde. Le géant californien a désormais confiance dans ce pays et son sérieux pour l'assemblage des produits Apple. De plus, le gouvernement indien est coopératif et facilite le plus possible l'installation des usines en échange de promesses d'emplois afin de baisser le taux de chômage.

Foxconn va ouvrir une grande usine

Maintenant que l'Inde a réussi à convaincre Apple d'abandonner une partie du Made in China pour du Made in India, il ne reste plus qu'à demander aux partenaires d'assemblage de construire de grandes usines en Inde dans le but de répondre aux nombreuses commandes d'Apple.

Le partenaire historique dans ce domaine (Foxconn) semble avoir bien compris la tendance actuelle puisque l'entreprise s'apprête à ouvrir un énorme site où seront fabriqués les iPhone d'anciennes générations, mais aussi les plus récents.



Selon un rapport de Bloomberg, cette usine indienne pourrait avoir la moitié de la superficie de l'iPhone City en Chine à Zhengzhou. Pour rappel, l'usine là-bas est tellement grande qu'elle est considérée comme une petite ville dans la ville !

Les informations autour de cette future installation sont déjà précises, plusieurs détails ont fuité et sont mentionnés dans le rapport :

Le partenaire d'Apple Foxconn Technology Group prévoit d’investir environ 700 millions de dollars dans une nouvelle usine en Inde pour accélérer la production locale, ont déclaré des personnes familières avec la question [...] L'investissement est l'une des plus grandes dépenses uniques de Foxconn à ce jour en Inde et souligne comment la Chine risque de perdre son statut de plus grand producteur mondial d'électronique grand public [...]

Étant donné que l'on estime que la gigantesque usine de Zhengzhou en Chine est responsable de l'assemblage d'au moins 80 % de l'offre mondiale d'iPhone (et certaines estimations placent ce chiffre encore plus haut), Foxconn et d'autres fabricants devront développer considérablement leurs opérations en Inde afin d'atteindre le type de niveaux que les analystes du secteur prévoient.



Pour l'Inde, c'est une belle victoire, car l'installation des usines d'Apple dans le pays va réduire le chômage et permettre de créer jusqu'à 100 000 emplois, malheureusement cela se fera au détriment de la Chine qui voit un important client déserter progressivement l'utilisation du Made in China. Pour Apple, cette stratégie est indispensable, car les restrictions de la politique zéro Covid de Xi Jinping ont été catastrophiques pour la production des iPhone et des autres produits. Apple souhaite désormais ne plus s'appuyer exclusivement sur la Chine, mais veut avoir des solutions alternatives en cas de désagrément avec la production chinoise.