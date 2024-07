iPhone SE 4 : une production accélérée en octobre pour une sortie en janvier 2025

Si les iPhone 16 sont les modèles les plus attendus en ce moment, beaucoup de consommateurs attendent aussi impatiemment l’iPhone SE 4, un modèle de milieu de gamme au prix plus accessible et qui aura un style bien plus moderne que l’iPhone SE 3. Un récent rapport de The Information mentionne des informations intéressantes à propos de la production du prochain iPhone SE et de la potentielle période de disponibilité !

L’iPhone SE 4 commercialisé juste après Noël ?

Apple et ses partenaires d’assemblage se préparent à lancer une nouvelle version de l’iPhone SE, prévue pour janvier 2025. Selon un récent rapport, la production de masse de cet iPhone SE de quatrième génération sera accélérée en octobre de cette année. Cette mesure a pour objectif de créer un stock conséquent pour répondre à la demande lors de la phase de précommande et du lancement.



L’iPhone SE 4 adoptera un design plus moderne, proche de celui de l’iPhone 14. Cette évolution esthétique devrait attirer un grand nombre de consommateurs. Apple prévoit des ventes particulièrement importantes pour ce modèle et prend des mesures pour éviter les ruptures de stock en anticipant la production.

Les rumeurs concernant l’iPhone SE 4 ont évoqué jusqu’à aujourd’hui des caractéristiques impressionnantes pour un modèle SE, généralement connu pour être plus abordable. Les principales caractéristiques attendues incluent :

Un écran OLED de 6,1 pouces

Face ID

Un bouton Action, similaire à celui présent sur les modèles haut de gamme

Un port USB-C, marquant un changement par rapport au traditionnel port Lightning

Un design similaire à l’iPhone 14 voire 16, mais avec un seul appareil photo arrière de 48 mp

Une stratégie de lancement distincte

Cette nouvelle version de l’iPhone SE ne devrait pas être annoncée en même temps que la gamme iPhone 16, prévue pour septembre. Le démarrage tardif de la production ne permettrait pas un lancement simultané des deux modèles. Cette stratégie calculée permettrait aussi à la gamme iPhone 16 de briller en tant qu’unique nouveauté sur le segment des iPhone pour la période des fêtes de fin d’année. N’oublions pas qu’Apple cherche à vendre davantage d’iPhone 16 que d’iPhone SE 4, car la marge de bénéfice est forcément meilleure sur les iPhone 16 qui représentent le « haut de gamme » par rapport à l’iPhone SE.

Dates de lancement potentielles

Selon le rapport, l’iPhone SE 4 pourrait être lancé en janvier 2025, Apple raterait volontairement les fêtes de fin d’année pour que les consommateurs soient obligés de se rapprocher des iPhone 16 ou de la gamme iPhone 15. Toutefois, une sortie en mars 2025 reste possible, en se basant sur les précédentes annonces des modèles SE. Pour le moment, il est impossible d’avoir une date précise de lancement à travers les indiscrétions !