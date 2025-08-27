Apple Invitations 1.4 : un widget avec compte à rebours

Apple a publié une mise à jour de l'application Apple Invitations, numéro 1.4, introduisant un nouveau widget pour l'écran d'accueil afin d'aider les utilisateurs à suivre leurs événements à venir. Idéal pour le keynote Apple de l'iPhone 17 prévu le 9 septembre.

Apple Invitations ajoute un widget

Le nouveau widget Invitations vous permet de voir le temps restant jusqu’à votre prochain évènement directement sur votre écran d’accueil.

Lancée en février, l'application Invitations est conçue pour la planification d'événements, permettant aux utilisateurs de créer des invitations personnalisées avec des images de fond uniques, des polices et des informations telles que les itinéraires et la météo.

Le nouveau widget, disponible en trois tailles (petit, moyen et grand), affiche un compte à rebours des jours restants jusqu'à un événement à venir. Pour l'ajouter, maintenez une pression longue sur l'écran d'accueil, appuyez sur "Modifier", puis sélectionnez "Ajouter un widget" après avoir mis à jour l'application vers la dernière version. En appuyant sur le widget, l'application Invites s'ouvre pour afficher plus de détails sur l'événement.



Personnellement, j'utilise l'application dès que possible, notamment pour préparer des évènements en famille, avec une expérience très agréable.



L'application Invites est téléchargeable gratuitement sur l'App Store, mais la création d'événements nécessite un abonnement iCloud+, avec des plans commençant à 0,99 € par mois.

Télécharger l'app gratuite Apple Invitations