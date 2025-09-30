Les Live Photos débarquent progressivement dans WhatsApp sur iOS

WhatsApp franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec l'écosystème Apple en intégrant officiellement le support des Live Photos sur iOS. Cette fonctionnalité emblématique d'Apple, présente depuis l'iPhone 6s, trouve désormais sa place dans l'application de messagerie de Meta.

Une intégration progressive

Le déploiement des Live Photos sur WhatsApp suit une approche graduelle typique de Meta. Certains utilisateurs iOS peuvent déjà recevoir ces images animées et entendre leur bande sonore, mais tous ne sont pas encore en mesure d'en envoyer. Cette phase de test progressif permet d'identifier les éventuels problèmes avant un lancement généralisé.

Les Live Photos conservent leur comportement habituel dans WhatsApp : l'indicateur apparaît dans le coin supérieur gauche, et un simple appui déclenche la courte animation accompagnée du son capturé au moment de la prise. Cette fidélité à l'expérience originale d'Apple témoigne du soin apporté à l'intégration.

L'expérience Apple dans WhatsApp

Cette nouveauté s'inscrit dans une série d'améliorations récentes de WhatsApp, incluant des thèmes de discussion personnalisables avec Meta AI et de nouveaux arrière-plans pour les appels vidéo. L'arrivée des Live Photos marque cependant un tournant particulier : c'est la première fois qu'une fonctionnalité si caractéristique de l'iPhone trouve une application native dans l'univers Meta.

Pour les utilisateurs d'iPhone, cela signifie une continuité d'usage entre l'app Photos native et WhatsApp, sans perte de qualité ni de fonctionnalité. Une évolution logique qui enrichit les conversations d'une dimension sonore et visuelle jusqu'ici réservée aux échanges directs entre appareils Apple via iMessage.

