Les chats de groupe débarquent dans ChatGPT

ChatGPT franchit une nouvelle étape dans sa transformation sociale avec le lancement mondial des chats de groupe. Après une phase test d'à peine une semaine dans quatre pays asiatiques, OpenAI déploie cette fonctionnalité collaborative à l'ensemble de ses utilisateurs, tous forfaits confondus. L'IA devient ainsi un participant à part entière de vos échanges collectifs, capable de jongler entre intervention et discrétion selon le contexte.

Une collaboration repensée

Les chats de groupe ChatGPT permettent de réunir jusqu'à 20 personnes autour d'une conversation partagée, où l'assistant IA intervient à la demande ou de manière contextuelle. La création d'un groupe s'effectue via l'icône dédiée en haut de l'écran, et le partage d'un lien d'invitation suffit pour agréger participants et idées. OpenAI a intégré des comportements sociaux inédits : ChatGPT analyse désormais le flux de conversation pour déterminer quand répondre ou s'effacer, et peut même réagir par émojis. Cette approche tranche avec l'usage traditionnel des chatbots, jusqu'ici conçus pour des échanges individuels. Microsoft avait récemment exploré cette voie avec Copilot dans Teams, mais ChatGPT va plus loin en rendant l'expérience accessible sur mobile et web.

Le système repose sur le modèle GPT-5.1 Auto, qui sélectionne intelligemment la meilleure réponse selon les capacités du forfait de chaque utilisateur (Free, Go, Plus ou Pro). Les limites de débit ne s'appliquent qu'aux réponses de l'IA, pas aux échanges entre humains, permettant ainsi des discussions fluides sans craindre d'épuiser son quota. Pour les utilisateurs Apple, cette fonctionnalité s'intègre naturellement dans l'écosystème, que ce soit sur iPhone via l'app ChatGPT ou sur Mac depuis le navigateur. La génération d'images, la recherche et le partage de fichiers restent disponibles, ouvrant des perspectives créatives comme la conception de visuels personnalisés utilisant les photos de profil des participants.

Confidentialité et personnalisation

OpenAI a séparé structurellement les chats de groupe des conversations privées. Votre mémoire personnelle ChatGPT n'est jamais consultée ni alimentée lors d'échanges collectifs, préservant ainsi la frontière entre usages personnel et collaboratif. Chaque groupe dispose de ses propres instructions personnalisables, permettant d'adapter le ton ou la profondeur des réponses selon le contexte – projet professionnel, planification entre amis ou débat ludique. Les jeunes utilisateurs bénéficient automatiquement de filtres supplémentaires, et les parents peuvent désactiver complètement la fonctionnalité via contrôle parental.

Le déploiement mondial intervient après un test éclair au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan, dont les retours positifs ont accéléré le calendrier initial. OpenAI annonce poursuivre les ajustements en fonction des usages réels, laissant entrevoir de futures évolutions vers davantage de contrôles granulaires sur la mémoire et les interactions groupées.