Apple encourage le passage d'iOS 18 à iOS 26 (mais pas pour l'iPad)

Apple modifie sa stratégie et place désormais iOS 26 au premier plan pour les utilisateurs qui sont restés sur iOS 18. Depuis ce mardi, la firme de Cupertino inverse l'ordre d'affichage des mises à jour dans les réglages : iOS 26.1 apparaît en grand comme recommandation principale, tandis qu'iOS 18 est relégué en bas de page, dans une police plus discrète. Un changement qui reflète la volonté d'Apple d'accélérer l'adoption de son nouveau système, lancé en septembre dernier avec sa refonte visuelle Liquid Glass.​

Une transition progressive mais inévitable

Cette stratégie en deux temps n'a rien de nouveau chez Apple. La Pomme laisse traditionnellement le choix aux utilisateurs de rester sur l'ancien système pendant quelques mois, tout en continuant à proposer des correctifs de sécurité. La version iOS 18.7.2, publiée début novembre, a d'ailleurs corrigé plusieurs failles importantes. Toutefois, cette cohabitation ne durera pas éternellement. Apple devrait supprimer l'option iOS 18 d'ici la sortie d'iOS 26.2, actuellement en bêta, suivant le précédent d'iOS 16.2 qui avait définitivement abandonné iOS 15 pour les appareils compatibles. Les possesseurs d'iPhone XS et XS Max, non éligibles à iOS 26, continueront quant à eux de recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore quelques années.​

Si Apple intensifie sa communication, c'est probablement que l'adoption d'iOS 26 ne progresse pas aussi vite qu'espéré. La refonte Liquid Glass, première transformation majeure de l'interface depuis iOS 7, représente un changement considérable. Cette esthétique translucide aux allures de verre liquide, qui reflète et réfracte son environnement, modifie en profondeur l'apparence de tous les éléments : icônes, widgets, barres de navigation et boutons arborent désormais des coins arrondis et une transparence prononcée. Du côté d'iPadOS, les utilisateurs d'iPad constatent qu'iOS 26 reste pour l'instant affiché en second choix sur leurs tablettes. Apple n'a pas encore communiqué de chiffres d'adoption officiels, mais ces données pourraient être dévoilées entre janvier et février 2026. Une chose est certaine : le passage à iOS 26 est irréversible, Apple n'offrant aucune possibilité de retour vers iOS 18.