Apple teste iOS 18.7 avant la sortie d’iOS 26

Apple s'apprête à publier iOS 18.7 pour les modèles d'iPhone compatibles. Prévue pour septembre 2025 en même temps qu'iOS 26, iOS 18.7 se concentrera probablement sur la correction de vulnérabilités de sécurité et de bugs mineurs, avec peu de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour sera l'une des dernières pour l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR, ces appareils n'étant pas compatibles avec iOS 26.

Récapitulatif d'iOS 18.6

Plus tôt en juillet 2025, iOS 18.6 a fourni des correctifs de sécurité critiques et des ajustements mineurs de performance, garantissant la stabilité pour les utilisateurs d'iOS 18. Cette mise à jour de maintenance a amélioré la fiabilité des appareils pour les iPhones pris en charge avant l'introduction d'iOS 18.7. Selon Macrumors, les développeurs d’Apple se baladent sur le net avec des iPhone sous cette version inédite.

Résumé d’iOS 26

Apple se prépare à lancer iOS 26, une mise à jour majeure prévue pour la mi-septembre 2025, après des mois de tests bêta. Compatible avec l'iPhone 11 et les modèles plus récents, iOS 26 introduit notamment une interface Liquid Glass du plus bel effet, Siri amélioré par Apple Intelligence (pas encore prêt), le filtrage d'appels, un hub de jeux, ou encore des widgets repositionnés en bas de l'écran verrouillé pour une meilleure ergonomie avec l’heure qui s’agrandit.

Date de sortie d’iOS 26

Depuis des mois, nous tablons sur le 15 septembre pour le lancement d’iOS 26. Voici un historique des versions majeures d'iOS :