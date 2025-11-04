iOS 26.2 permet d'ajuster l'effet Liquid Glass sur l'heure du fond d'écran



Apple améliore la personnalisation de l’écran verrouillé avec iOS 26.2 en ajoutant un nouveau curseur « Liquid Glass », permettant d’ajuster la transparence de l’heure affichée. Un réglage supplémentaire qui devrait satisfaire de nombreux utilisateurs

iOS 26.2 : un nouveau curseur Liquid Glass pour l’écran verrouillé

Apple propose avec iOS 26.2 une nouveauté esthétique supplémentaire pour l’écran verrouillé : le curseur « Liquid Glass ». Cette fonctionnalité permet de régler le niveau de transparence de l’heure affichée, allant d’un rendu presque totalement transparent à un aspect plus opaque ou givré. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser l’apparence de leur écran selon leurs préférences visuelles. Le réglage se trouve discrètement dans les options de l’écran verrouillé sous l’option Verre.

Cette option vient compléter un réglage «Uni» qui désactive l’effet Liquid Glass et offre un affichage standard, plus dense. Cela permet de choisir entre un rendu moderne et lumineux ou un affichage classique et facile à lire. Cette dualité répond aux besoins de lisibilité et de style de chacun.

Le curseur Liquid Glass s’ajoute aux options de personnalisation déjà présentes dans iOS 26, comme le réglage «Teinté» introduit pour ajuster l’opacité des notifications et des boutons d’application. Apple continue ainsi d’affiner l’expérience visuelle en proposant des choix plus précis plutôt que des options binaires. Et surtout plus de flexibilité sur cet effet de transparence qui plaît énormément, mais déplait aussi chez certains utilisateurs.

Pour rappel, la première bêta d’iOS 26.2 est disponible depuis ce soir, offrant un premier aperçu de ce nouveau réglage. Cette mise à jour s’annonce majeure : elle introduit la traduction en direct des AirPods en France, mais entraîne aussi, à l’inverse, la suppression d’une fonctionnalité sur l’Apple Watch en raison des nouvelles réglementations de l’Union européenne.