Apple publie aussi macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 et iOS 18.7.1

Au-delà d'iOS 26.0.1, Apple a récemment déployé plusieurs mises à jour logicielles, incluant macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1, ainsi que iOS 26.0.1 et iOS 18.7.1, corrigeant des bugs critiques et une faille de sécurité majeure.

macOS 26.0.1

La mise à jour macOS Tahoe 26.0.1, disponible via les Réglages Système, résout un problème empêchant les Mac Studio équipés de puces M3 Ultra de passer à macOS Tahoe à cause d’un échec de vérification matérielle, bloquant les utilisateurs sur macOS Sequoia. Cette mise à jour permet désormais l’installation de Tahoe.

Des correctifs pour les autres

De même, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 et tvOS 26.0.1, téléchargeables via les Réglages de chaque appareil, apportent des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Une mise à jour HomePod Software 26.0.1 est également disponible. Notamment, watchOS 26.0.2 succède à la version 26.0.1, qui ajoutait le support de Messages et Localiser pour l’Apple Watch Ultra 3 au Mexique.



À travers ces mises à jour, Apple a corrigé une faille de sécurité critique dans FontParser, affectant les iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. Cette faille, pouvant causer des plantages d’applications ou une corruption de mémoire avec des polices malveillantes, a été résolue par une meilleure vérification des limites dans iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, iOS 18.7.1 (pour les modèles non compatibles avec iOS 26), macOS Tahoe 26.0.1, macOS Sequoia 15.7.1, macOS Sonoma 14.8.1 et visionOS 26.0.1.



Pour mémoire, iOS 26.0.1 inclut également des corrections spécifiques pour iPhone 17 et iPhone Air, renforçant la stabilité de l’écosystème Apple.