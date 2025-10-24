Comment désactiver les sons des capture d’écran et alertes sur Mac

macOS émet un son distinct lors de la prise d’une capture d’écran, ainsi que des tonalités d’alerte ou des sons d’interface pour des actions comme les opérations non autorisées ou les demandes système. Ces sons peuvent confirmer une tâche ou attirer l’attention, mais ils ne conviennent pas à tout le monde, surtout dans des environnements calmes comme les bibliothèques, les lieux publics, le travail en espace ouvert ou au lit (partagé).Heureusement, vous pouvez les désactiver temporairement ou définitivement. Voici trois méthodes efficaces, dont une plus pointue.

1. Baisser le volume système (Solution temporaire rapide)!

C'est tout bête, mais vous pouvez tout simplement appuyer sur les touches de diminution du volume ou de mise en sourdine sur le clavier de votre MacBook (ou clavier connecté) pour réduire ou couper complètement le son. C’est la méthode la plus simple pour désactiver temporairement les sons de capture d’écran et la plupart des effets sonores du système.

Remarque : Les tonalités d’alerte peuvent encore être émises (réglez-les séparément dans Réglages Système — voir méthode 3).

2. Connecter des écouteurs

Connectez vos AirPods Pro 3 dernier cri, écouteurs filaires ou tout autre casque Bluetooth à votre Mac. Les sons de capture d’écran, système et d’alerte seront alors diffusés via ces écouteurs plutôt que par les haut-parleurs intégrés. Tout simplement.

3. Désactiver définitivement les sons système de macOS

Pour un silence complet et durable, il faut suivre quelques étapes. Suivez ce petit tutoriel :

Ouvrez l'application "Réglages Système" sur votre Mac. Cliquez sur "Son" dans la barre latérale gauche. Réglez ces options : Volume d'alerte : Faites glisser le curseur complètement à gauche pour le mettre à zéro.

: Faites glisser le curseur complètement à gauche pour le mettre à zéro. Jouer un son au démarrage : Désactivez pour supprimer le carillon de démarrage.

: Désactivez pour supprimer le carillon de démarrage. Jouer les effets sonores de l’interface utilisateur : Désactivez pour couper les captures d’écran et tous les bruits d’interface macOS.

: Désactivez pour couper les captures d’écran et tous les bruits d’interface macOS. Jouer un retour lors du changement de volume : Désactivez pour ajuster le volume en silence.

Pour revenir en arrière sur un ou plusieurs points, retournez dans les réglages Son et réactivez les options souhaitées. Ces étapes fonctionnent sur toutes les versions de macOS pour une expérience sans distraction, y compris macOS 26 Tahoe.