macOS Tahoe 26.1 est disponible avec des nouveautés pour Mac

Apple vient de publier la version finale de macOS Tahoe 26.1 auprès du grand public, après cinq bêta. Voici tout ce qu'il faut savoir de cette mise à jour incrémentale qui apporte quelques nouveautés sur nos Mac.



De plus, Apple a lancé iOS 26.1, iPadOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et autre visionOS 26.1 dans la foulée.

Quatre nouveautés dans macOS 26.1

Voici les notes de version officielles de macOS 26.1 :

Le paramètre Liquid Glass (également sur iPhone et iPad) vous donne la possibilité de choisir entre l’apparence transparente par défaut ou une nouvelle apparence teintée qui augmente l’opacité du matériau dans les apps et les notifications sur l’écran de verrouillage

Prise en charge d’Apple Music AutoMix via AirPlay

Qualité audio FaceTime améliorée dans les conditions de faible bande passante

Sécurité des communications et filtres de contenu web pour limiter les sites adultes sont activés par défaut pour les comptes enfants existants âgés de 13 à 17 ans (l’âge varie selon le pays ou la région)

Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez consulter : support.apple.com/100100. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.



Les mises à jour logicielles, comme celle-ci, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui peuvent affecter les performances et/ou l’autonomie de la batterie durant les premiers jours, notamment en raison d'une indexation des contenus. Le nouveau paramètre Liquid Glass était une fonctionnalité que nous connaissions déjà, mais les trois autres changements listés par Apple n’ont pas été découverts pendant le cycle bêta. La mise à jour bouche également plusieurs failles de sécurité, comme d'habitude.