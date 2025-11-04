macOS Tahoe 26.1 apporte un contrôle accru du presse-papiers dans Spotlight

Dans une modification subtile mais utile, la mise à jour macOS Tahoe 26.1 d'Apple – sortie ce lundi – améliore la gestion du presse-papiers par Spotlight, le moteur de recherche du système d'exploitation du Mac. Désormais, les utilisateurs peuvent personnaliser la durée pendant laquelle les textes, images ou liens copiés restent accessibles dans les résultats de recherche, offrant une meilleure confidentialité et commodité.

Trois options

Auparavant, la rétention optionnelle du presse-papiers par Spotlight était limitée à huit heures. La nouvelle version relève le niveau avec trois périodes de rétention : 30 minutes pour des nettoyages rapides, les habituelles 8 heures, ou un plein 7 jours pour un accès prolongé. De plus, rendez-vous dans Réglages Système > Spotlight pour découvrir un nouveau bouton « Effacer l'historique du presse-papiers », qui permet de supprimer uniquement le cache du presse-papiers sans réinitialiser l'ensemble de l'historique de recherche.

Cette amélioration est une aubaine pour ceux qui veillent à ce que les données sensibles ne traînent pas trop longtemps, et elle rapproche Spotlight de la finition des outils dédiés de gestion du presse-papiers proposés par des développeurs tiers. Fidèle à sa réputation, Apple n'a pas fait d'éclat dans les notes officielles de la version 26.1, suggérant qu'il s'agit d'une des améliorations discrètes apportées à Tahoe.