iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe et les autres systèmes sortiront le 15 septembre

Apple confirme la sortie unifiée de ses nouveaux systèmes d’exploitation le 15 septembre

À la suite de la présentation des iPhone 17, Apple a confirmé que tous ses nouveaux systèmes d’exploitation seraient disponibles le 15 septembre 2025. Il s’agit d’une sortie simultanée pour iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, une approche qui marque une étape importante dans l’évolution de l’écosystème Apple.

Cette sortie unifiée est logique après l’unification progressive des systèmes d’exploitation. Apple utilise désormais un numéro identique pour toutes les plateformes, ce qui reflète la volonté de simplifier la compréhension pour les utilisateurs et de souligner l’intégration de ses appareils. Cette harmonisation permet également de renforcer la cohérence entre les interfaces et les fonctionnalités sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et même les appareils utilisant visionOS.

Visuellement, Apple a également opté pour un design commun sur toutes les plateformes, baptisé Liquid Glass. Ce style translucide et lumineux se retrouve sur les menus, boutons et widgets, offrant une expérience visuelle fluide et moderne, tout en facilitant la navigation. Les utilisateurs retrouveront ainsi une esthétique et des interactions cohérentes, quel que soit l’appareil utilisé.

Cette approche simplifie la mise à jour pour les utilisateurs et souligne l’ambition d’Apple : proposer une expérience uniforme et connectée sur l’ensemble de son écosystème. En centralisant la sortie de tous les OS à la même date, la firme californienne assure que chaque appareil bénéficie des nouveautés et des optimisations en même temps, renforçant ainsi l’harmonie de son univers technologique.



RDV lundi prochain à 19h pour la sortie officielle !