macOS Tahoe 26.2 est désormais disponible en version finale

Après iOS 26.2, Apple vient de publier la version finale de macOS Tahoe 26.2 pour le grand public, quelques jours après la version RC pour les développeurs et testeurs (build 25C56). Attention, il ne s'agit pas d'une grande mise à jour, avec une seule vraie nouveauté : Edge Light.

Comment installer macOS 26.2 ?

Tous les clients ayant un Mac compatible peuvent l’installer dès maintenant :

Ouvrir Réglages Système → Général → Mise à jour logicielle

Vérifier que macOS Tahoe 26.2 est proposée, puis valider.

Pensez à faire une sauvegarde avant, sait-on jamais. Il faut aussi au moins 15 Go d'espace disque disponible.

Nouveautés de macOS Tahoe 26.2

La grande nouveauté s’appelle donc Edge Light : un effet d’éclairage de studio pour les appels vidéo, cf illustration. Il génère une bordure lumineuse douce tout autour de l’écran du Mac, jouant le rôle d’une ring light virtuelle qui éclaire parfaitement votre visage même dans l’obscurité.

Repositionnement intelligent grâce au Neural Engine pour suivre précisément votre visage

Température de couleur réglable (chaud froid)

Intensité adaptée automatiquement à la lumière ambiante

Disponible dans FaceTime, Webex, Zoom, Teams et toutes les apps compatibles avec les effets vidéo Apple (compatible avec le mode Portrait, Studio Light, arrière-plans, etc.)

Nécessite un Mac Apple Silicon (M1 ou ultérieur)

Autres améliorations de macOS 26.2 :

L’app Rappels propose désormais une alarme sonore à l’échéance + l’option « Urgent » qui arrive aussi sur iOS 26.2

Petit rafraîchissement visuel de l’app News

Plusieurs améliorations dans l’app Podcasts

Nombreuses corrections de bugs et optimisations de performances

Travaux préparatoires pour les futurs clusters Mac à très faible latence via Thunderbolt 5 (pas encore activé pour l’utilisateur)

La version finale de macOS Tahoe 26.2 est à installer sans tarder, car elle contient aussi des patchs de sécurité.