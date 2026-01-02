Pourquoi macOS prend-il toujours plus de place sur votre SSD ?

Si vous avez l'impression que votre disque de stockage se remplit plus vite qu'avant, vous n'êtes pas victime d'une illusion. L'analyse détaillée de Howard Oakley révèle une tendance préoccupante : macOS ne cesse de grossir, passant de moins de 5 Go avec Mojave à près de 10 Go aujourd'hui. Une inflation qui pose question, surtout quand Apple continue de proposer des Mac avec seulement 256 Go de stockage en 2026.

Une croissance logicielle impressionnante

L'évolution la plus marquante concerne les bibliothèques système qui composent macOS. Entre Mojave et la version actuelle, le nombre de bundles est passé de 4 800 à près de 9 800. Cette augmentation s'explique en partie par l'arrivée des puces Apple Silicon avec Big Sur, qui a nécessité l'intégration de code ARM. Mais ce n'est pas la seule raison.

Les frameworks privés, ces composants logiciels réservés exclusivement à Apple, ont littéralement explosé. On comptait 878 frameworks privés en 2019 contre 2 419 aujourd'hui, soit une hausse de 176%. À titre de comparaison, les frameworks publics accessibles aux développeurs n'ont augmenté que de 57%. Les extensions kernel suivent la même tendance avec une progression de 515 à 945 unités, principalement pour supporter les nouvelles puces et accessoires.

Le nombre d'applications livrées avec le système a également grimpé, passant de 40 à près de 70. Cette évolution n'est pas nécessairement négative : elle reflète des choix pratiques comme la division d'iTunes en trois apps distinctes (Musique, TV et Podcasts), ou l'ajout d'applications comme News aux Etats-Unis ou Maison.

L'opacité grandissante du système

Ce qui interpelle davantage, c'est la privatisation croissante de macOS. En 2019, 76% des frameworks étaient privés. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 85%. Prenons l'exemple de Siri : un seul framework public existe pour les développeurs (SiriKit), tandis qu'Apple en utilise 126 en privé. Cette tendance soulève des interrogations sur la philosophie d'Apple et son rapport à l'open source.

Ces frameworks privés ne sont ni documentés ni accessibles aux développeurs tiers. Leur utilisation entraîne automatiquement un rejet de l'App Store. Si Apple est libre de déterminer ce qu'elle rend public, cette opacité croissante questionne l'équilibre entre innovation propriétaire et ouverture du système.

Le paradoxe du stockage

Le véritable problème reste ailleurs : alors que macOS double de volume, Apple persiste à vendre des Mac avec 256 Go de stockage. Cette capacité, déjà limite en 2019, devient franchement juste aujourd'hui. La suppression annoncée du code x86 dans macOS 27 pourrait libérer quelques gigaoctets, mais cela ne résoudra pas fondamentalement l'équation, surtout qu'Apple Intelligence occupe également énormément de place sur le système.