Safari retrouve sa barre d’onglets compacte sur macOS et iPadOS 26.4

Safari réintègre enfin sa barre d’onglets compacte sur Mac et iPad avec macOS 26.4 et iPadOS 26.4. Après sa disparition surprise à la sortie des versions 26, Apple répond aux demandes des utilisateurs en offrant à nouveau cette option qui condense barre d’adresse, onglets et contrôles de navigation pour une interface plus épurée.

Safari retrouve sa barre d’onglets compacte

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac et iPad attachés à leurs habitudes : la barre d’onglets compacte fait son retour dans Safari avec les versions 26.4 de macOS Tahoe et iPadOS. Une volte-face inhabituelle de la part d’Apple, mais bienvenue.



Retour en arrière : à la sortie de macOS Tahoe et iPadOS 26 l’automne dernier, les utilisateurs ont découvert avec stupeur la disparition d’une option pourtant appréciée depuis longtemps. La barre d’onglets compacte, qui permettait de condenser tous les éléments de navigation en une seule ligne, avait tout simplement été retirée du navigateur. Pas d’alternative, pas d’explication, juste une suppression pure et simple.



Cette décision avait surpris, Apple ayant rarement l’habitude de retirer complètement des fonctionnalités établies. La refonte Liquid Glass et les priorités de développement ont probablement poussé l’équipe Safari à faire l’impasse sur cette option pour la sortie initiale de macOS et iPadOS 26.

Mais les protestations des utilisateurs n’ont manifestement pas laissé Apple indifférente. La première bêta de macOS 26.4 et iPadOS 26.4 sortie aujourd’hui réintroduit l’option tant réclamée. Dans les Réglages Système sur Mac et l’application Réglages sur iPad, il est désormais à nouveau possible de choisir entre la barre d’onglets séparée et la version compacte.



Cette dernière regroupe la barre d’adresse, les onglets ouverts et les contrôles de navigation dans une interface plus condensée, maximisant l’espace vertical disponible pour le contenu web. Un détail qui peut sembler mineur, mais qui change significativement l’expérience pour ceux qui jonglent avec de nombreux onglets ou privilégient une interface épurée.



À titre personnel, je trouve la barre d’onglets compacte moins esthétique que la version séparée sur iPad. Sur Mac, l’effet est un peu meilleur, mais malgré tout, la majorité des utilisateurs semble privilégier l’option par défaut.



La fonctionnalité est accessible dès maintenant en bêta développeur, avant un déploiement public au printemps.