Avec la bêta de macOS 26.4, Apple amorce la fin de Rosetta 2 en alertant désormais les utilisateurs des apps encore dépendantes d’Intel, un signal fort de la transition imminente vers le tout Apple Silicon.

macOS 26.4 commence à préparer les utilisateurs à l’abandon de Rosetta 2

Le compte à rebours est lancé pour Rosetta 2. Avec la première bêta de macOS 26.4 disponible aujourd’hui, Apple introduit un système d’alerte qui préviendra les utilisateurs lorsqu’ils lanceront une application nécessitant encore cette couche de traduction. Un signal clair que la page des apps Intel touche à sa fin.



Pour rappel, Rosetta 2 a été introduit en 2020 lors de l’annonce historique de la transition vers Apple Silicon. Ce logiciel permet aux Mac équipés de puces Apple de faire tourner les anciennes applications conçues pour les processeurs Intel. Une solution transitoire, comme son nom l’indique d’ailleurs, puisque Apple avait déjà utilisé une première version de Rosetta lors du passage des PowerPC aux processeurs Intel.



Lors de la WWDC25 en juin dernier, Apple a officialisé ce que beaucoup anticipaient : Rosetta 2 sera entièrement pris en charge jusqu’à macOS 27, mais disparaîtra largement avec macOS 28. Seule une poignée de fonctionnalités subsistera pour permettre à certains vieux jeux non maintenus de continuer à fonctionner.

Concrètement, les utilisateurs qui lancent encore des apps Intel verront désormais apparaître une notification leur indiquant que leur application nécessite Rosetta 2 et que cette technologie sera bientôt abandonnée. L’objectif est double : inciter les utilisateurs à rechercher des versions natives Apple Silicon de leurs logiciels, et rappeler aux développeurs retardataires qu’il est grand temps de mettre à jour leurs applications.



Avec macOS 28 attendu à l’automne 2027, il reste environ un an et demi pour faire le ménage dans ses applications. Cela peut sembler long, mais c’est justement le moment idéal pour identifier les logiciels qui posent problème et chercher des alternatives si nécessaire.



À noter également que macOS 26 sera la dernière version compatible avec les Mac Intel. Ces derniers continueront toutefois à recevoir des mises à jour de sécurité pendant trois ans après cette échéance, histoire de ne laisser personne sur le carreau trop rapidement.