macOS Tahoe renforce l’intégration iPhone-Mac avec les Live Activities

La recopie d'écran d'iPhone sur Mac, une superbe fonctionnalité toujours absente en France, devient encore plus puissante avec macOS Tahoe. Désormais, elle prend également en charge les activités en direct de l'iPhone.

iPhone Mirroring s’améliore avec macOS Tahoe grâce aux Live Activities

Apple continue de renforcer l’intégration entre ses appareils avec la sortie de macOS Tahoe, désormais disponible depuis une semaine. Cette mise à jour apporte une évolution majeure à iPhone Mirroring (Recopie de l'écran), une fonctionnalité qui permet d’afficher et de contrôler son iPhone directement depuis l’écran de son Mac.

Les Live Activities arrivent sur le Mac

Avec macOS Tahoe, iPhone Mirroring devient encore plus puissant grâce à la prise en charge des Live Activities. Les activités en direct, déjà présentes sur l’écran verrouillé et dans la Dynamic Island des iPhone récents, apparaissent dorénavant dans la barre de menus du Mac.

Avec cette mise à jour, une icône dynamique s’affiche dans la barre de menus du Mac pour montrer en temps réel des informations comme le suivi d’une livraison, un trajet en cours ou un match sportif. L’affichage s’adapte automatiquement à l’espace disponible, en proposant soit une vue compacte, soit une version plus détaillée.



En cliquant sur cette icône, l’utilisateur accède à une fenêtre agrandie offrant davantage de détails, tandis qu’un double-clic permet de lancer directement l’application correspondante sur l’iPhone via le mirroring, comme s’il interagissait directement avec son téléphone.

Déjà apprécié pour consulter ses notifications, répondre à des messages ou utiliser une application iOS sans toucher son iPhone, iPhone Mirroring devient encore plus utile avec les Live Activities. Il permet de suivre en direct des informations importantes tout en restant concentré sur son travail sur Mac, sans avoir à jongler entre plusieurs appareils.

Cependant, il faut noter qu’iPhone Mirroring reste indisponible en France et dans l’Union européenne, en raison de certaines contraintes légales locales qui empêchent pour l’instant le déploiement de la fonctionnalité dans notre région. Merci l'UE…