Chrome va désactiver automatiquement les notifications des sites peu utilisés

Google a annoncé une nouveauté importante pour Chrome : le navigateur va désormais révoquer automatiquement les autorisations de notifications accordées aux sites Web qui n’obtiennent que très peu d’interactions de la part des utilisateurs. Cette fonction sera déployée dans les mois à venir sur Android, Windows, macOS et ChromeOS.

Selon l’équipe Chromium, la grande majorité des notifications envoyées par les sites sont ignorées. Moins de 1 % d’entre elles entraînent un clic ou une action. Cette surabondance de messages, souvent inutiles ou promotionnels, a poussé Google à repenser la manière dont Chrome gère les autorisations. L’objectif est clair, réduire le bruit numérique et améliorer l’expérience utilisateur sans intervention manuelle.

Concrètement, Chrome évaluera l’activité des sites et retirera automatiquement l’autorisation de notification si deux conditions sont réunies : le site envoie un grand nombre d’alertes, et l’utilisateur interagit très rarement avec elles. Une fois la permission révoquée, le navigateur enverra une notification d’information pour prévenir l’utilisateur, qui pourra ensuite restaurer l’accès s’il le souhaite via l’outil Safety Check ou directement depuis les paramètres du site.

Google précise que cette mesure n’aura qu’un impact minime sur les interactions globales. Les premiers tests montrent même une hausse du taux de clics sur les notifications provenant de sites qui en envoient moins souvent. En d’autres termes, les notifications restantes seront plus pertinentes et mieux perçues.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Google visant à rendre Chrome plus respectueux de la vie privée et moins intrusif. En limitant les abus liés aux autorisations, l’entreprise cherche à rétablir la confiance des utilisateurs et à encourager les développeurs à n’envoyer que des notifications réellement utiles. Une approche qui pourrait, à terme, redéfinir la manière dont les sites interagissent avec leurs visiteurs.

