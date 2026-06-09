macOS 27 Golden Gate adopte le geste « Pull to refresh », le Mac tactile arrive !

Apple continue de rapprocher l’expérience Mac de celle de l’iPhone et de l’iPad. Avec macOS 27 Golden Gate, la firme introduit le célèbre « Pull to refresh » (balayage vers le bas pour actualiser), l’un des gestes les plus emblématiques de l'iPhone.

Une fonctionnalité très demandée

Jusqu’à présent, actualiser une page ou une liste sur Mac passait généralement par un raccourci clavier (⌘ + R) ou un bouton dans la barre d’outils. Désormais, il suffit de balayer vers le bas avec le trackpad, la souris ou... même un écran tactile sur les futurs modèles de MacBook Ultra pour rafraîchir le contenu.



Ce geste rend l’expérience bien plus intuitive et fluide, surtout pour les utilisateurs qui passent régulièrement d’un iPhone à un Mac.

Applications déjà compatibles au lancement

Dès la sortie de macOS 27, les applications suivantes supporteront le « Pull to refresh » :

Safari

Mail

News

Podcasts

Calendar

D’autres apps natives et tierces devraient rapidement adopter ce geste dans les mois suivant la sortie.

Un choix stratégique pour le futur

Cette arrivée n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans la préparation du MacBook Ultra, le futur ordinateur portable haut de gamme d’Apple attendu fin 2026 ou début 2027, qui devrait intégrer un écran tactile OLED. Apple anticipe clairement l’hybridation entre Mac et iPad en rendant macOS plus « tactile-friendly ».



Le Liquid Glass, les gestes multi-touch et maintenant le Pull-to-Refresh montrent qu’Apple veut une cohérence maximale entre tous ses systèmes d’exploitation.

Disponibilité

macOS 27 Golden Gate sera disponible en version finale en septembre 2026. Qu’en pensez-vous ?

Le geste pour rafraîchir sur Mac vous manquait-il ?