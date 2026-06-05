MacBook Ultra : lancement dès septembre avec un écran OLED tactile incroyable

Apple pourrait avancer la sortie de son futur MacBook Ultra (ou MacBook Pro nouvelle génération). Selon un nouveau rapport d’Omdia, le modèle tant attendu arriverait dès le troisième trimestre 2026, soit très probablement en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra. Une surprise qui tranche avec les précédentes informations.

Un calendrier plus serré que prévu

Jusqu’à présent, les rumeurs évoquaient plutôt un lancement fin 2026 ou début 2027. Samsung commencerait à fournir les dalles OLED dès le mois de juillet 2026, ce qui laisse peu de marge et renforce l’hypothèse d’une présentation lors de l’événement iPhone de septembre.

Des tailles inédites

Le MacBook Ultra avec puce M6 devrait être proposé en deux versions :

14,3 pouces

16,3 pouces

Ces dimensions sont un peu supérieures aux actuels 14,2 et 16,2 pouces, ce qui pourrait indiquer des bordures encore plus fines ou un châssis légèrement redimensionné, au choix. On penche pour la première hypothèse, car le design devrait être plus immersif que jamais.

Technologie OLED hybride inédite

Selon Jerry Kang, responsable chez Omdia, Apple va utiliser une nouvelle dalle hybrid OLED combinant :

Oxide TFT

RGB Tandem OLED

Cette technologie, utilisée pour la première fois sur un ordinateur portable, permettrait de réduire significativement la consommation d’énergie par rapport aux dalles LTPO ou OLED classiques. Résultat attendu : une autonomie équivalente, voire supérieure, aux MacBook Pro actuels, malgré un design potentiellement plus fin.

Ce que l’on attend d’autre sur le MacBook M6

Puce M6 Pro / M6 Max (voire M6 Ultra)

Design plus fin et léger

Meilleure dissipation thermique

Tactile (enfin)

Prix probablement en hausse en raison de la technologie OLED premium

Ce passage massif à l’OLED marquerait une évolution majeure pour la gamme MacBook Pro (ou Ultra), qui utilise encore du mini-LED sur les modèles 14 et 16 pouces actuels. Malheureusement, le côté tactile n'a pas été évoqué par Omdia, bien que les différentes sources crédibles l'évoquent depuis des mois.



Qu’en pensez-vous ? Un MacBook Ultra dès septembre 2026 vous intéresse-t-il avec macOS 27 ? On a un peu peur du prix... comme celui du premier iPhone Ultra à venir à la même date.