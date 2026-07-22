Apple va lancer le MacBook Neo 2 avec une puce A19 Pro et 12 Go de RAM

Apple compte bien profiter de l’engouement autour de son MacBook le moins cher. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme travaille déjà sur une nouvelle version du MacBook Neo qui devrait intégrer deux améliorations majeures : une puce A19 Pro et 12 Go de RAM.

Un bond en performances

Le MacBook Neo actuel, sorti en mars 2026, embarque une puce A18 Pro accompagnée de 8 Go de RAM. Le modèle de prochaine génération passerait donc à 12 Go de mémoire vive, ce qui permettrait une meilleure gestion du multitâche et des performances globales plus solides, notamment pour les tâches gourmandes en IA.

Le rapport mentionne également l’arrivée de nouvelles couleurs, en plus des finitions actuelles (Silver, Rose poudré, Citron et Indigo).

Un calendrier probable au premier semestre 2027

Bien que la date précise de sortie ne soit pas encore connue, la première moitié de 2027 semble la plus probable. Rappelons que le MacBook Neo 1 avait été lancé en mars 2026 à un prix de départ particulièrement attractif de 699 € (puis relevé à 799 € le mois dernier).

En France, il est toujours possible d’obtenir un MacBook Neo à 699 € via la boutique Éducation (pour les étudiants vérifiés) ou en optant pour un modèle reconditionné certifié.

Apple avait indiqué que le MacBook Neo rencontrait un fort succès à son lancement. Reste à voir si la hausse de prix de 100 € aura un impact sur les ventes. Même à 799 €, il reste de loin le MacBook le plus abordable, loin devant le MacBook Air M5 qui démarre désormais à 1 399 €.

Le prochain rapport trimestriel d’Apple, prévu le 30 juillet, pourrait apporter plus d’éléments sur la demande pour ce modèle entrée de gamme.

Vous envisagez d’acheter un MacBook Neo ou vous attendez la prochaine version ?