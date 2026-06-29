Apple va intégrer la gamme de couleurs BT.2020 sur MacBook Pro, iMac et iPad Pro

Selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse TrendForce, Apple prévoit d’intégrer des panneaux OLED capables d’afficher une gamme de couleurs nettement plus étendue sur ses futurs produits.

Vers le standard BT.2020

Actuellement, les écrans Apple visent principalement le standard DCI-P3. Les nouveaux panneaux OLED devraient couvrir jusqu’à 95 % du BT.2020, un standard beaucoup plus large qui permet des rouges, verts et bleus plus profonds, plus précis et plus vibrants. Pour atteindre ce niveau, les fabricants vont modifier la chimie de la couche émettrice de lumière dans chaque pixel, en adoptant des matériaux plus sophistiqués et plus efficaces.

TrendForce évoque plusieurs innovations en cours :

Meilleure pureté des couleurs émises

Matériaux « assistants » pour une meilleure efficacité énergétique

Solutions pour maintenir la luminosité plus longtemps sans dégradation

Ces avancées devraient permettre un meilleur équilibre entre qualité d’image, consommation énergétique et durabilité.

Sur quels produits Apple ?

Apple devrait déployer progressivement ces nouveaux panneaux OLED sur :

Les futurs MacBook Pro (pour le moment en miniLED)

Les iMac (pour le moment coincés sur du LCD)

Les iPad Pro

L’arrivée de l’OLED sur MacBook Pro est attendue entre fin 2026 et début 2027, probablement sous le nom MacBook Ultra.



Ce passage à une gamme de couleurs beaucoup plus large (BT.2020) est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu, les photographes et les vidéastes. Apple continue d’investir massivement sur la qualité d’affichage, et l’OLED devrait apporter un vrai bond en avant en termes de précision des couleurs sur ses produits phares.



Vous attendez quoi le plus des futurs écrans Apple : couleurs plus vives, meilleure autonomie ou finesse ? On espère que l'iPhone sera également concerné !