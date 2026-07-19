Souhaitez-vous que l'iPhone 18 Pro propose la recharge inversée ?

La recharge inversée fait partie de ces fonctionnalités annoncées presque chaque année pour l’iPhone… sans jamais devenir réalité. Elle ne devrait d’ailleurs toujours pas être présente sur l’iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro : la recharge inversée, cette "promesse" qu’Apple ne tient jamais

Il y a des rumeurs qui reviennent chaque année comme un marronnier, sans jamais se concrétiser. La recharge inversée sur iPhone en fait clairement partie. Depuis l’iPhone 11, on nous promet régulièrement qu’Apple va enfin l’intégrer, et pourtant, à l’approche de l’iPhone 18 Pro en 2026, force est de constater que la marque à la pomme n’a toujours pas franchi le pas. Android l’a démocratisée depuis longtemps, mais Cupertino continue de faire l’impasse.



Pour rappel, la recharge inversée permet à un smartphone de transférer une partie de son énergie à un autre appareil, simplement en les posant dos à dos ou via une bobine sans fil. Concrètement, cela permettrait de recharger ses AirPods, son Apple Watch, voire le téléphone d’un proche à court de batterie, sans avoir besoin d’un câble ou d’une prise à proximité. Une fonctionnalité pratique dans les moments du quotidien où l’on n’a pas toujours accès à une source d’énergie.

Les avantages sont réels. Cela simplifierait grandement la vie des utilisateurs multi appareils Apple, qui pourraient dépanner leurs accessoires directement depuis leur iPhone. Cela donnerait aussi à l’iPhone une fonctionnalité que beaucoup réclament depuis des années, ne serait ce que pour combler l’écart avec la concurrence Android.



Mais soyons honnêtes, ce n’est pas non plus la fonctionnalité qui va révolutionner l’expérience iPhone. La recharge inversée reste lente, consomme beaucoup de batterie côté smartphone, et son usage reste occasionnel pour la plupart des gens. Beaucoup s’en serviraient une fois de temps en temps, sans que cela change fondamentalement leur usage quotidien. Alors oui, on continuera d’espérer la voir arriver un jour sur iPhone, mais il ne faut pas non plus en faire une priorité absolue face à d’autres améliorations plus attendues, comme l’autonomie ou la vitesse de charge classique.



La recharge inversée sur le prochain iPhone 18 Pro serait-il un argument pour vous ?