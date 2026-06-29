Les secrets de l'iPhone 18 Pro exposés sur le dark web

Apple fait face à une importante fuite de données après la cyberattaque de l'un de ses principaux partenaires industriels en Inde. Des documents confidentiels concernant les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été dérobés et diffusés sur le dark web, révélant des informations sensibles sur leur conception et leurs composants.

Fuite massive : l’iPhone 18 Pro exposé sur le dark web

Apple traverse une crise de confiance avec l'un de ses partenaires industriels les plus stratégiques. Tata Electronics, sous-traitant indien qui assemble une partie des iPhone sur le sol indien, a été victime d'une cyberattaque d'envergure. Résultat : des documents confidentiels portant sur l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max ont été volés, puis mis en circulation sur le dark web par le groupe de ransomware World Leaks.



Selon Reuters, au moins six fichiers dérobés présentent des centaines de composants internes des futurs modèles Pro. On y retrouve le détail des puces embarquées sur la carte mère principale, des éléments relatifs à la batterie et au système photo. Ces documents portent les filigranes « confidential » d'Apple ainsi que les noms de code internes des appareils. Plus révélateur encore : certains clichés montrent les iPhone 18 Pro soumis à des tests de chute, dévoilant la silhouette d'un boîtier rectangulaire gris avec trois objectifs au dos et le logo Apple, très proche du design de l'iPhone 17 Pro.

La fuite va au-delà de la simple révélation de design. Les fichiers exposent également la liste complète des fournisseurs liés à chaque composant, une information qu'Apple protège jalousement et ne communique jamais publiquement. Des données impliquant aussi bien TSMC que Qualcomm auraient été compromises, aux côtés d'e-mails internes et de journaux d'événements. Les fichiers circuleraient sur le dark web depuis au moins le 10 juin.



Tata Electronics a officiellement reconnu l'incident la semaine dernière et annoncé des mesures conservatoires : restriction des accès internes aux systèmes sensibles et lancement d'un audit forensique confié à un cabinet international. Apple de son côté mène sa propre enquête et travaille avec le fabricant pour renforcer les dispositifs de sécurité à long terme.



L'affaire met en lumière la fragilité de la stratégie de diversification manufacturière d'Apple. Réduire la dépendance à la Chine en développant la production en Inde était une priorité absolue depuis plusieurs années. Cet incident pourrait fragiliser durablement la relation commerciale entre Cupertino et Tata, au moment même où l'Inde devait incarner la nouvelle assurance-vie industrielle d'Apple.