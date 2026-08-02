iPhone 18e : le passage à 9 Go de RAM confirmé par Jeff Pu

L’iPhone 18e, le modèle d’entrée de gamme attendu pour mars 2027, devrait passer à 9 Go de RAM, contre 8 Go sur l’iPhone 17e actuel. C’est ce qu’affirme l’analyste Jeff Pu de GF Securities dans une note récente qui évoquait également l'iPhone Air 2 et l'iPhone 18 Pro.

Une confirmation

Cette information confirme une rumeur déjà avancée le mois dernier par Ming-Chi Kuo. Selon ce dernier, Apple opterait pour une configuration inhabituelle de six puces de 1,5 Go (soit 9 Go au total), contre quatre puces de 2 Go sur les modèles A19 actuels. Idem sur l'iPhone 18 standard.

Pourquoi cette hausse de 1 Go ?

L’augmentation, même modeste, vise à mieux gérer les charges de travail liées à Apple Intelligence sous iOS 27. Les modèles Pro et le futur iPhone Ultra pliable conserveraient quant à eux 12 Go de RAM.



L’iPhone 18e devrait être lancé au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18 classique et de l’iPhone Air 2, dans le cadre de la nouvelle stratégie de sorties échelonnées d’Apple (les modèles Pro et le pliable arrivant dès septembre 2026).



Pour mémoire, le 120 Hz ne sera pas de la partie sur l'iPhone 18e, il faudra attendre l'iPhone 19e pour cela.