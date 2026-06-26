iPhone 18 : seulement 9 Go de RAM en raison de la pénurie ?

Apple pourrait offrir un léger gain de mémoire vive à ses futurs iPhone 18 et iPhone 18e. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les modèles d'entrée de gamme passeraient à 9 Go de RAM, un choix qui viserait avant tout à améliorer les performances d'Apple Intelligence sans aller jusqu'aux 12 Go réservés aux versions Pro.

iPhone 18 : 9 Go de RAM pour muscler Apple Intelligence sur les modèles d'entrée de gamme

L'analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une prévision qui intéressera tous ceux qui suivent de près la feuille de route d'Apple. Selon lui, les iPhone 18 et iPhone 18e attendus au printemps 2027 embarqueront 9 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour leurs équivalents actuels, l'iPhone 17 et l'iPhone 17e. Une progression modeste en apparence, mais qui s'inscrit dans une logique bien précise.



Contrairement à la précédente rumeur évoquant 12 Go de RAM, cette nouvelle hypothèse paraît tout à fait crédible au vu du contexte actuel. Avec la hausse de ses prix, Apple doit gérer l'utilisation de la RAM avec une grande prudence, celle-ci étant devenue une ressource particulièrement précieuse en ce moment.

La différence tient à la configuration des puces. La future A20 adopterait une architecture en 1,5 Go x 6 dies, là où l'A19 s'appuie sur des dies de 2 Go x 4. Ce changement de structure permet de dégager un gigaoctet supplémentaire pour les modèles standards, tandis que les versions Pro conserveraient 12 Go via une configuration en 1,5 Go x 8 dies, identique à ce que proposent déjà l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max.

L'objectif affiché est clair : offrir de meilleures performances sous les charges de travail liées à l'IA. Siri AI, qui débarquera sur les iPhone cet automne avec iOS 27, exige des ressources mémoire croissantes. Le passage à 9 Go vise à garantir une fluidité accrue pour les modèles d'entrée de gamme face à ces nouvelles sollicitations.



La vraie question que soulève ce chiffre reste cependant sans réponse. Aujourd'hui, les fonctionnalités Apple Intelligence de base fonctionnent sur tout iPhone disposant d'au moins 8 Go de RAM. En revanche, les modèles d'IA embarqués les plus avancés, introduits avec iOS 27, sont réservés aux iPhone 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air, qui affichent tous 12 Go. Entre 8 et 12 Go, le seuil exact d'activation de ces capacités supplémentaires demeure flou. Les 9 Go de l'iPhone 18 suffiront-ils à franchir cette limite ? Apple ne l'a pas encore précisé, et Ming-Chi Kuo non plus.

Ce flou est précisément ce qui rend cette rumeur stratégiquement intéressante. Si Apple profite de la génération A20 pour abaisser le plancher d'accès aux modèles d'IA on-device, cela représenterait un argument de vente majeur pour les iPhone 18 standards, historiquement éclipsés par leurs homologues Pro sur le terrain de l'intelligence artificielle. La réponse viendra sans doute à l'automne, lors de l'annonce des iPhone 18 Pro, avant que les modèles d'entrée de gamme ne prennent le relais au printemps 2027.