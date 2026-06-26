Apple va aussi augmenter le prix des iPhone, AirPods et Apple Watch

Apple a augmenté les prix de plusieurs de ses produits hier, et pas de façon symbolique avec des centaines voire des milliers d'euros en plus sur certains produits des gammes iPad, Mac et Maison. Mais selon un communiqué officiel de l’entreprise, ces hausses ne seraient que la première étape d’un mouvement plus large.

Un message très clair de la part d’Apple

Dans une déclaration transmise à plusieurs médias, dont Bloomberg, Apple indique :

Nous avons maintenant atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix sur un certain nombre de produits, y compris les hausses annoncées aujourd’hui pour l’iPad et le Mac.

Les formulations « nous devons commencer à augmenter les prix » et « y compris les hausses d’aujourd’hui » sont particulièrement révélatrices. Elles suggèrent que les augmentations actuelles ne sont pas isolées, mais le début d’une série de hausses.

Quels produits pourraient être touchés ensuite ?

Les produits épargnés aujourd’hui sont les plus susceptibles d’être impactés prochainement :

iPhone 17 (toute la gamme, y compris les futurs iPhone 18 et iPhone Ultra)

Apple Watch Series 11 et Ultra 3, ainsi que les prochaines Series 12 et Ultra 4

AirPods (Max 2, Pro 3, etc.)

Les hausses les plus probables devraient intervenir dès cet automne lors du lancement des nouveaux iPhone 18. Certains analystes estiment même que l’iPhone 18 Pro pourrait voir son prix grimper de 100 à 200 $ selon les configurations. D'autres pensent à un tarif plus contenu, avec une hausse de 50 à 100 $.

Pourquoi Apple augmente ses prix ?

La raison principale reste la crise mondiale des composants mémoire (DRAM et NAND). La forte demande liée à l’IA a fait exploser les prix de ces pièces essentielles. Apple avait jusqu’à présent absorbé une grande partie de ces hausses, mais la situation est devenue « insoutenable », comme l’a récemment reconnu Tim Cook.



Apple adopte une stratégie progressive et communicative. En augmentant d’abord les Mac et iPad, puis en laissant entendre que d’autres hausses suivront, l’entreprise prépare le terrain pour que les consommateurs acceptent plus facilement les augmentations futures, notamment sur les iPhone.



Si vous envisagiez d’acheter un Mac, un iPad ou un iPhone prochainement, il pourrait être judicieux de ne pas trop tarder, surtout pour les modèles qui n’ont pas encore subi d’augmentation. Le mieux ? Consultez les promotions du Prime Day 2026, avec des prix canons sur les iPhone 17 et iPhone Air.