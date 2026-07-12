SANDISK Phone Drive for iPhone : ou comment augmenter son stockage

Chaque fois que nous changeons de téléphone, nous devons faire un choix difficile sur la capacité de stockage. Et souvent, quelques mois plus tard, nous nous retrouvons à court d’espace. Au lieu de payer un iPhone avec plus de stockage (beaucoup plus cher) ou de souscrire à un abonnement iCloud+ mensuel, il existe une solution simple, efficace et bien plus économique : un accessoire de type clé USB comme le SANDISK Phone Drive for iPhone.

Ce petit disque externe se branche directement sur votre iPhone (mais pas seulement) et vous permet de transférer rapidement photos, vidéos, fichiers et autres données pour libérer de l’espace sur votre appareil. Une fois les fichiers transférés, vous pouvez le connecter à votre Mac ou votre PC pour y accéder facilement.

Pourquoi c’est une excellente alternative à l’achat d’un nouvel iPhone ou à iCloud+

Économies importantes : Au lieu de payer plusieurs centaines d’euros de plus pour un modèle 512 Go ou 1 To, ou de cumuler des abonnements iCloud, le SANDISK Phone Drive vous offre un stockage supplémentaire à un prix très raisonnable (à partir de 55 €).

: Au lieu de payer plusieurs centaines d’euros de plus pour un modèle 512 Go ou 1 To, ou de cumuler des abonnements iCloud, le SANDISK Phone Drive vous offre un stockage supplémentaire à un prix très raisonnable (à partir de 55 €). Flexibilité totale : Vous n’êtes plus limité par la capacité interne de votre iPhone. Vous pouvez shooter autant de vidéos 4K que vous voulez sans stress.

: Vous n’êtes plus limité par la capacité interne de votre iPhone. Vous pouvez shooter autant de vidéos 4K que vous voulez sans stress. Transferts ultra-rapides : Grâce à l’interface USB 3.2 Gen 1, les transferts sont bien plus rapides que via AirDrop, ce qui est particulièrement utile pour les gros fichiers vidéo.

Fonctionnalités pratiques

Sauvegarde automatique : L’application SANDISK permet de sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos, avec un chiffrement intégré pour protéger votre vie privée.

: L’application SANDISK permet de sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos, avec un chiffrement intégré pour protéger votre vie privée. Connecteurs doubles : Lightning + USB-C, donc compatible avec les anciens (à partir de l'iPhone 5) et nouveaux iPhone (à partir de l'iPhone 15 Pro) sans adaptateur.

: Lightning + USB-C, donc compatible avec les anciens (à partir de l'iPhone 5) et nouveaux iPhone (à partir de l'iPhone 15 Pro) sans adaptateur. Compatibilité large : l'accessoire est aussi utilisable sur iPad, Mac et autre ordinateurs.

: l'accessoire est aussi utilisable sur iPad, Mac et autre ordinateurs. Capacités disponibles : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Vous choisissez exactement ce dont vous avez besoin.

Idéal pour les gros consommateurs de photo et vidéo

Si vous filmez beaucoup (voyages, enfants, événements sportifs…), vous pouvez même enregistrer directement vos vidéos sur le SANDISK Phone Drive. Cela vous évite de saturer votre iPhone Air, iPhone 17 Pro Max ou autre et vous permet de garder une grande liberté de création.

En clair, le SANDISK Phone Drive for iPhone est une solution élégante, fiable et beaucoup plus économique que de changer d’iPhone ou de payer un abonnement cloud tous les mois. Il redonne de l’air à votre téléphone sans compromis sur la qualité ni sur la sécurité de vos données.

Le prix du SANDISK Phone Drive for iPhone

Le produit est disponible dès maintenant sur Amazon avec souvent de bonnes promotions, la version 64 Go démarre à 55 €.

Vous manquez régulièrement d’espace sur votre iPhone ? Vous pensez passer par cette solution ou vous préférez tout de même monter en capacité sur votre prochain iPhone ?

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