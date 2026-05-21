Metapen A8 : le stylet iPad pas cher qui concurrence l’Apple Pencil

Vous cherchez un stylet compatible iPad performant sans dépenser 149 € pour un Apple Pencil Pro officiel ? Le Metapen A8 est l’une des meilleures alternatives du moment. Compatible avec quasiment tous les iPad de 2018 à 2026, il offre un excellent rapport qualité-prix et des fonctionnalités très proches des modèles Apple pour un usage quotidien, prise de notes ou dessin léger.

Points forts du Metapen A8

Voici les points forts du Metapen A8 disponible sur Amazon :

Prix imbattable : généralement entre 18 et 40 € (selon les promotions), soit 4 à 5 fois moins cher qu’un Apple Pencil Pro ou l'Apple Pencil de 2e génération.

: généralement entre 18 et 40 € (selon les promotions), soit 4 à 5 fois moins cher qu’un Apple Pencil Pro ou l'Apple Pencil de 2e génération. Compatibilité très large : iPad (6e à 11e gen), iPad Air (3e à M4), iPad Pro (11" et 12.9"/13" jusqu’aux modèles M4/M5), iPad mini (5e et 6e gen).

: iPad (6e à 11e gen), iPad Air (3e à M4), iPad Pro (11" et 12.9"/13" jusqu’aux modèles M4/M5), iPad mini (5e et 6e gen). Détection d’inclinaison : pour des tracés plus naturels et des effets d’ombrage.

: pour des tracés plus naturels et des effets d’ombrage. Rejet de paume : écriture fluide sans traces indésirables.

: écriture fluide sans traces indésirables. Attache magnétique : se fixe sur le côté de l’iPad (comme l’Apple Pencil 2/Pro).

: se fixe sur le côté de l’iPad (comme l’Apple Pencil 2/Pro). Précision pixel : 0,1 mm avec faible latence grâce à une puce améliorée.

: 0,1 mm avec faible latence grâce à une puce améliorée. Autonomie confortable : jusqu’à 20 heures d’utilisation, charge rapide (parfois 2x plus rapide) via USB-C.

: jusqu’à 20 heures d’utilisation, charge rapide (parfois 2x plus rapide) via USB-C. Livré avec embouts de rechange et design ergonomique léger.

C’est le choix idéal pour les étudiants, les amateurs de notes, les dessinateurs occasionnels ou comme stylet de secours.

Comparaison détaillée avec les Apple Pencil

Alors que nous avions comparé tous les Apple Pencil, voici ce que le Metapen vaut à côté d'eux :

Fonctionnalité Metapen A8 (≈30-40 €) Apple Pencil 1 (≈99 €) Apple Pencil 2 (≈129 €) Apple Pencil Pro (≈129 €) Prix ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ Compatibilité Très large (2018-2026) Modèles plus anciens Modèles récents Modèles M4/M5 Détection d’inclinaison Oui Oui Oui Oui Sensibilité à la pression Non (seul vrai bémol) Oui Oui Oui Rejet de paume Oui Oui Oui Oui Attache magnétique Oui Non Oui Oui Charge sans fil magnétique Oui (sur iPad compatibles) Non Oui Oui Double-tap / Squeeze Non Non Double-tap Squeeze + Barrel Roll + Haptique Hover (survol) Non / Limité Non Oui (puce M) Oui Localiser Non Non Non Oui Latence & fluidité Très bonne Excellente Excellente Encore meilleure

En résumé :

Le Metapen A8 remplace très bien un Apple Pencil 1 et s’approche fortement du Pencil 2 pour les usages basiques (notes, annotation PDF, dessin amateur).

Il manque la sensibilité à la pression fine (très utile en dessin pro avec Procreate) et les gestes avancés du Pencil Pro(squeeze, rotation du crayon, retour haptique).

Pour un usage intensif en illustration professionnelle, l’Apple Pencil Pro reste supérieur, mais pour 90 % des utilisateurs, le Metapen suffit largement.

Verdict iPhoneSoft

À moins de 20 € selon le coloris, le Metapen A8 est une excellente affaire. Il offre le confort magnétique et la précision nécessaires pour transformer votre iPad en outil productif sans se ruiner. Si votre budget est serré ou si vous voulez un second stylet, foncez. Pour les artistes pros qui exploitent pleinement la pression et les fonctionnalités IA/gestes, passez sur un Apple Pencil officiel.

Dites-nous en commentaire si vous préférez les alternatives (comme celui de Logitech) ou les originaux Apple !