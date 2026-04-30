Connectivité satellite : Apple écrase la concurrence Android

Avec plus de 70 % de part de marché en 2025, Apple domine largement la connectivité satellite sur smartphone. Une avance construite sur une stratégie intégrée, qui creuse l’écart face à ses concurrents Android.

Connectivité satellite : l’iPhone loin devant Android

On savait qu’Apple avait une longueur d’avance sur la connectivité satellite. Un nouveau rapport de Counterpoint Research publié ce mercredi révèle l’étendue réelle de cette domination : en 2025, plus de sept smartphones avec connexion satellite sur dix expédiés dans le monde étaient des iPhone. Soit 71,6 % de part de marché, loin devant Samsung (15,9 %), Huawei (6,1 %), Google (2,2 %) et Honor (1,9 %).



Ce leadership s’explique en partie par la stratégie qu’Apple a adoptée depuis le lancement de cette fonctionnalité sur l’iPhone 14 : un système propriétaire, intégré de bout en bout, s’appuyant sur son partenariat avec Globalstar, désormais dans le giron d’Amazon. Une approche verticale qui lui permet de maîtriser l’expérience utilisateur, au prix d’une interopérabilité limitée.

L’essentiel du reste de l’écosystème Android, lui, mise sur les standards 3GPP NTN (Non-Terrestrial Networks). Samsung, Xiaomi, OPPO ou encore vivo convergent vers cette norme commune, qui promet à terme une intégration satellite directement dans les réseaux cellulaires classiques. Le chipseteur Qualcomm joue un rôle central dans cette dynamique via ses modems Snapdragon X80 et X85, tandis que MediaTek commence à intégrer le NTN dans ses propres puces 5G.



Malgré ces chiffres flatteurs pour Apple, Counterpoint tempère. La connectivité satellite reste pour l’instant cantonnée aux segments premium, et aucun usage véritablement grand public n’a encore émergé au-delà des messages d’urgence. Les standards actuels (3GPP Release 17) limitent les cas d’usage aux SOS et à la messagerie.



Counterpoint table néanmoins sur 46 % des smartphones mondiaux équipés d’une connectivité satellite d’ici 2030. Un cap ambitieux, qui supposera que l’Europe et la Chine, aujourd’hui peu enthousiastes, finissent par s’aligner sur le mouvement initié en Amérique du Nord.