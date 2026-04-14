Amazon rachète Globalstar pour environ 11,6 milliards de dollars, l’entreprise qui fournit la connectivité satellite aux iPhone et Apple Watch. Cette acquisition n’aura toutefois aucun impact, ni à court ni à long terme, pour les utilisateurs d’appareils Apple.

Amazon rachète Globalstar et prend le relais sur les services satellite d’Apple

Le géant américain du commerce en ligne vient d’annoncer une opération qui va bien au-delà de ses ambitions spatiales habituelles : Amazon va acquérir Globalstar, l’opérateur satellitaire sur lequel Apple s’appuie depuis plusieurs années pour certaines fonctions clés de l’iPhone et de l’Apple Watch. Dans la foulée, Apple et Amazon ont signé un accord pour que le réseau de satellites Amazon Leo prenne en charge ces mêmes services à l’avenir.



Globalstar est un acteur discret mais essentiel de l’écosystème Apple. Depuis l’iPhone 14, c’est cet opérateur qui fournit la connectivité permettant aux utilisateurs d’envoyer des SMS d’urgence, de partager leur position ou de contacter les secours depuis des zones sans réseau cellulaire. Des fonctions comme SOS Urgence via satellite, Messages, Localiser ou encore Assistance routière via satellite reposent directement sur cette infrastructure.

Avec le rachat de Globalstar, Amazon récupère non seulement la flotte de satellites existante, mais aussi des licences de spectre radio avec des autorisations à l’échelle mondiale, ainsi que l’expertise opérationnelle accumulée depuis plus de trente ans par l’entreprise. L’objectif affiché est d’intégrer tout cela au réseau Amazon Leo, anciennement connu sous le nom de Project Kuiper, pour proposer des services directs vers les appareils mobiles à partir de 2028 et commencer à concurrencer Starlink.



L’accord avec Apple garantit une continuité de service pour les utilisateurs actuels : les modèles d’iPhone et d’Apple Watch utilisant déjà Globalstar continueront à fonctionner normalement. Amazon prendra ensuite le relais pour les générations futures, en s’appuyant sur un réseau qui comptera à terme plusieurs milliers de satellites en orbite basse.



La transaction est soumise à l’approbation des régulateurs et devrait être finalisée en 2027.