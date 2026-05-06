Pornhub débloque les utilisateurs iPhone au Royaume-Uni grâce à la vérification d’âge d’Apple

C’est une nouvelle importante pour certains utilisateurs britanniques : Pornhub commence à réautoriser l’accès complet à son site pour les utilisateurs iOS ayant vérifié leur âge via le système mis en place par Apple. Une sorte d'hypocrisie de la firme dirigée par Tim Cook qui n'autorise pas de contenus à caractère sexuel sur son App Store, mais qui met à disposition certains services pour ce secteur.

Une solution saluée par Aylo

La maison-mère de Pornhub, Aylo, a officiellement annoncé qu’elle accepte désormais la vérification d’âge basée sur l’appareil proposée par Apple avec iOS 26.4. L’entreprise estime que cette méthode est « l’une des plus robustes et difficiles à contourner actuellement disponibles » pour protéger les mineurs tout en préservant la vie privée des utilisateurs.

Aylo avait bloqué l’accès complet aux nouveaux utilisateurs britanniques en février dernier, en raison de l’Online Safety Act, une loi britannique exigeant une vérification d’âge efficace sur les sites pour adultes.

Comment fonctionne la vérification d’âge d’Apple ?

Depuis iOS 26.4 au Royaume-Uni, Apple demande aux utilisateurs de prouver qu’ils ont plus de 18 ans pour accéder à certains services. Deux méthodes sont proposées :

Associer une carte de crédit à son identifiant Apple

Scanner une pièce d’identité

Apple ne transmet pas les données personnelles aux sites tiers, ce qui explique pourquoi Aylo soutient fortement cette solution « device-based ».

Conséquences pour les utilisateurs iPhone

Les utilisateurs iPhone et iPad au Royaume-Uni qui ont vérifié leur âge via ce système retrouvent désormais l’expérience complète de Pornhub (contenu sans restriction). Les utilisateurs non vérifiés continuent de voir une version limitée du site.



Cette décision marque une évolution significative dans la manière dont les grandes plateformes gèrent les obligations légales tout en respectant la vie privée des utilisateurs, mais pour le moment limité au UK.



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