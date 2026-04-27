Le petit bonhomme Face ID fait son grand retour dans les pubs Apple Pay

Le petit visage Face ID fait un retour remarqué dans les pubs Apple Pay.

Apple reprend goût à la légèreté dans sa communication

Il avait disparu des écrans depuis quelques années. Le voilà de retour, et sa réapparition a suffi à enflammer la communauté Apple en quelques heures à peine.



Dans une nouvelle vidéo, on voit qu’Apple a choisi de ressusciter son célèbre personnage animé de Face ID pour ses publicités Apple Pay. Dans la séquence, le petit visage vert s’illumine, sourit, exprime satisfaction et enthousiasme au moment où l’authentification biométrique valide une transaction. Un retour en fanfare après plusieurs années d’absence.

Ce personnage n’est pas une création récente. Apparu il y a plusieurs années dans des campagnes éducatives autour d’Apple Pay et de Face ID, il avait pour mission de rendre accessible une technologie complexe : la reconnaissance faciale 3D qui projette plus de 30 000 points infrarouges pour cartographier le visage d’un utilisateur. Plutôt qu’une simple animation abstraite, ce petit visage expressif expliquait, avec humour et clarté, que le paiement est sécurisé, que la carte est protégée, qu’aucun autre visage ne peut valider une transaction. Une façon maligne d’humaniser la biométrie.



Apple avait ensuite pris un virage vers le minimalisme total, effaçant toute personnalité au profit d’une esthétique froide et épurée. Ce retour en 2026 suggère que la marque a tiré des leçons de cette période : le minimalisme seul ne suffit pas à créer de l’attachement.



La réception sur X a été immédiate et largement positive. Les internautes saluent une “mascotte iconique”, réclament un compte officiel baptisé “Lil Face ID Guy”, et certains vont jusqu’à proposer qu’il devienne la nouvelle incarnation de Siri. Apple multiplie d’ailleurs ce type de personnages animés, avec le “Lil Finder Guy” apparu sur TikTok pour promouvoir le MacBook Neo, confirmant une tendance de fond dans sa communication.