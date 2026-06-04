L’App Store a généré 1 400 milliards de dollars d’activité en 2025

À quelques jours de la WWDC 2026, Apple dévoile un nouveau record pour son écosystème App Store. En 2025, la plateforme a généré plus de 1 400 milliards de dollars de ventes et de facturation, portée notamment par l’essor des applications intégrant l’intelligence artificielle.

L’App Store franchit les 1 400 milliards de dollars en 2025, porté par l’IA

À quelques jours de la WWDC 2026, Apple publie ses chiffres annuels sur l’écosystème App Store, et le bilan dépasse toutes les éditions précédentes. En 2025, la boutique d’applications a facilité plus de 1 400 milliards de dollars de ventes et de facturation pour les développeurs, selon une étude indépendante menée par les économistes du cabinet Analysis Group. Un chiffre qui représente presque le triple de ce que pesait l’écosystème en 2019, témoignant d’une croissance structurelle profonde plutôt que d’un simple effet de conjoncture.



Ce qui frappe dans ces données, c’est d’abord la répartition des revenus. Plus de 90 % des ventes générées via l’App Store n’ont donné lieu à aucune commission versée à Apple. Autrement dit, la très grande majorité de ces 1 400 milliards est allée directement dans les poches des développeurs, des commerçants et des prestataires de services. La vente de biens et services physiques domine largement le tableau, avec 1 100 milliards de dollars, portée par la livraison alimentaire, le commerce de détail, l’épicerie et le voyage. Les biens numériques, jeux et abonnements vidéo en tête, totalisent 149 milliards, tandis que la publicité in-app représente 151 milliards supplémentaires.

La montée en puissance de l'IA

L’autre signal fort de ce rapport est le rôle croissant de l’intelligence artificielle. En 2025, plus de 40 des 100 applications les plus téléchargées intégraient des fonctions d’IA visible par l’utilisateur, et ces mêmes applications ont affiché une croissance de facturation quatre fois supérieure à celle des autres apps du top 100. Ce n’est pas anodin. Les développeurs qui ont pris le virage de l’IA, qu’il s’agisse de recommandations personnalisées dans les apps de fitness, d’outils de retouche photo ou d’assistants de productivité, en récoltent désormais les fruits de façon mesurable.



Apple souligne également l’apport de son framework Foundation Models, qui permet aux développeurs d’exploiter gratuitement le modèle de langage embarqué dans Apple Intelligence, sans connexion réseau et dans le respect de la vie privée. Côté outils, Xcode 26 introduit un mode de codage agentique capable d’automatiser des séquences de développement complexes.