Apple perd contre l’UE : L’App Store et iOS restent des « gatekeepers »

La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté aujourd’hui le recours d’Apple contre sa désignation en tant que « gatekeeper » pour l’App Store et iOS dans le cadre du Digital Markets Act (DMA). Un nouveau coup dur pour la société qui sera bientôt dirigée par John Ternus.

Une décision très attendue

Apple contestait depuis 2024 la décision de la Commission européenne qui qualifie ses cinq App Stores (iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch) comme une seule plateforme centrale soumise à des obligations strictes.

Le tribunal de Luxembourg a purement et simplement rejeté les arguments d’Apple, confirmant que l’entreprise remplit bien tous les critères du DMA (chiffre d’affaires supérieur à 7,5 milliards, capitalisation boursière supérieure à 75 milliards et nombre d’utilisateurs supérieur à 45 millions par mois).

Conséquences pour Apple

En tant que gatekeeper, Apple doit :

Ne pas favoriser ses propres services au détriment des concurrents

Autoriser les boutiques d’apps alternatives

Permettre une meilleure interopérabilité avec iOS

Rappel : Les principaux changements apportés par iOS 17.4 en Europe

iOS 17.4, sorti en mars 2024, a marqué un tournant majeur pour les utilisateurs européens en raison du Digital Markets Act (DMA). Voici les changements les plus importants :

1. Boutiques d’apps alternatives

Possibilité d’installer des apps depuis des App Stores tiers (comme AltStore, Setapp, etc.)

Apple doit autoriser le sideloading (installation directe d’apps en dehors de l’App Store)

2. Paiements alternatifs

Les développeurs peuvent proposer leurs propres systèmes de paiement dans leurs apps (sans passer par Apple)

Apple perçoit tout de même une commission réduite (17 % ou 10 % selon les cas)

3. Navigation par défaut

Possibilité de choisir un navigateur par défaut autre que Safari

Meilleure interopérabilité pour les navigateurs tiers (moteur de rendu WebKit toujours obligatoire, mais plus de restrictions)

4. Autres évolutions

Transfert de données plus facile vers d’autres systèmes

Accès aux NFC pour les développeurs de wallets tiers (Apple Pay n’est plus le seul)

Meilleure interopérabilité avec les apps de messagerie

Ces changements ont été imposés par l’UE pour favoriser la concurrence, même si Apple a toujours contesté certaines mesures pour des raisons de sécurité.

Et iMessage

Dans le même recours, Apple avait voulu revoir la qualification d’iMessage comme service de communication, mais cette partie a également été jugée irrecevable. Elle devra se conformer aux règles européennes en la matière.

Cette défaite judiciaire renforce la pression réglementaire sur Apple en Europe et pourrait accélérer l’ouverture de son écosystème.

Qu’en pensez-vous ? Cette décision est-elle juste ou l’UE va-t-elle trop loin selon vous ?



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