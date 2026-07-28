Amazon va déployer plus de 5 000 satellites pour booster les fonctionnalités de l’iPhone

Amazon prépare un réseau massif de satellites en orbite basse pour renforcer les capacités de connexion satellite des iPhone et Apple Watch, entre autres. Une bonne nouvelle pour les clients, reste à savoir à quel moment Apple rendra cette technologie payante.

Un projet de 5 105 satellites

Amazon a déposé une demande auprès de la FCC pour déployer jusqu’à 5 105 satellites en orbite basse. Ce réseau, baptisé Amazon Leo, utilisera le spectre de Globalstar (société que Amazon est en train d’acquérir) pour offrir des services de voix, de données, de messagerie et d’urgence.

Ce projet vise à améliorer considérablement les fonctionnalités satellite sur l’iPhone (SOS d’urgence, Messages via satellite, Localiser, Assistance Routière) et à en ouvrir de nouvelles.

Un partenariat renforcé avec Apple

Amazon a déjà conclu un accord avec Apple pour que son réseau Leo vienne compléter et étendre les capacités des iPhone et Apple Watch compatibles. Globalstar continuera d’opérer aux côtés de Amazon Leo pour alimenter les services satellite d’Apple.

Un déploiement progressif

Amazon prévoit de déployer les satellites en cinq coques orbitales différentes : trois pour couvrir les zones densément peuplées et deux pour étendre la couverture vers les régions polaires.

Le déploiement devrait commencer en 2028, une fois la fusion avec Globalstar finalisée (prévue en 2027 après approbations réglementaires).

Un enjeu stratégique

Ce réseau massif devrait permettre une meilleure vitesse, un débit plus élevé et une couverture plus étendue, même dans les zones sans réseau cellulaire traditionnel.

Avec ce projet, Amazon et Apple renforcent leur partenariat dans le domaine de la connectivité satellite, un axe stratégique pour l’avenir des appareils mobiles.

On suivra avec attention l’évolution de ce dossier et son impact sur les futures générations d’iPhone, probablement à partir de l’iPhone XX des 20 ans.

Que pensez-vous de cette expansion massive des capacités satellite ?