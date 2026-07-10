Le premier iPhone Ultra aurait une batterie de près de 5 000 mAh

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le fournisseur de batteries d’Apple aurait enregistré deux nouvelles cellules destinées au futur iPhone pliable (probablement nommé iPhone Ultra, le nom iPhone Fold ayant été remisé depuis un moment par les rumeurs).

Une capacité totale entre 4 800 et 5 000 mAh

Les deux cellules de batterie auraient une capacité nominale de 1 921 mAh et 2 962 mAh, soit un total minimum de 4 883 mAh. Le leaker précise que la chaîne d’approvisionnement prévoit une capacité comprise entre 4 800 et 5 000 mAh, mais cela reste à confirmer. Ce design à double batterie est classique pour les smartphones pliables en format livre, afin de répartir le poids et l’espace dans les deux moitiés de l’appareil.

Comparaison avec la concurrence

Google Pixel 10 Pro Fold : 5 015 mAh

Samsung Galaxy Z Fold 7 : 4 400 mAh

iPhone 18 Pro Max (rumeur) : 5 567 mAh

iPhone 18 Pro (rumeur) : 4 288 mAh

Le futur iPhone pliable se situerait donc dans la moyenne haute du marché des pliables, mais l'optimisation logicielle et la symbiose avec la puce maison d'Apple pourrait faire la différence.

Des rumeurs contradictoires

Une information antérieure évoquait une batterie plus importante (5 400 à 5 800 mAh) en phase de test. Il est possible qu’Apple ait revu sa conception à la baisse pour optimiser le poids et l’épaisseur, ou que cette première information soit inexacte. Apple mettrait l’accent sur l’efficacité énergétique et l’utilisation de cellules à haute densité, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Caractéristiques attendues de l’iPhone Ultra

Écran intérieur : 7,8 pouces environ

Écran de couverture : 5,5 pouces environ

Puce : A20 Pro

Capteur d’empreinte : Touch ID dans le bouton latéral (pas de Face ID)

Prix estimé : entre 2 000 et 2 500 $, donc facilement plus de 2 500 €.

Le lancement est prévu en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.

Un enjeu crucial pour Apple

La batterie sera l’un des points les plus scrutés sur ce premier iPhone pliable. Apple doit trouver le bon équilibre entre autonomie, poids et encombrement dans un format déjà complexe. Si la capacité se confirme autour de 4 800-5 000 mAh avec une optimisation logicielle et matérielle poussée, l’iPhone Ultra pourrait offrir une autonomie compétitive malgré son arrivée tardive sur le marché, sept ans après Samsung et son Galaxy Fold. Le coréen doit d'ailleurs présenter son Galaxy Z Fold 8 ce mois-ci, suivi du Pixel 11 Pro Fold de Google en août.



Rendez-vous en septembre pour découvrir si Apple a réussi ce pari technologique majeur. Nous surveillerons particulièrement le poids de l'appareil, le pli de l'écran ainsi que l'interface utilisateur.